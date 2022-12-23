https://sputnikarabic.ae/20221223/نيلاكانثا-بهانو-براكاش-أسرع-آلة-حاسبة-بشرية-في-العالم-فيديو-1071527217.html
نيلاكانثا بهانو براكاش... "أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم" (فيديو)
نيلاكانثا بهانو براكاش... "أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم" (فيديو)
في عام 2005، ترك حادث مأسوي بهانو طريح الفراش لمدة عام، وفي محاولة لتقوية عقله، شجعه والديه على حل الألغاز، وهكذا بدأ شغفه بالرياضيات. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T15:10+0000
2022-12-23T15:10+0000
2022-12-23T15:14+0000
نادي الفيديو
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خلال عشر سنوات، واصل تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي يحتفظ به سكوت فلانسبيرغ ليصبح أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم.عشية اليوم الوطني للرياضيات، تحاورت "سبوتنيك" مع براكاش وطلبت إظهار مهاراته أمام الكاميرا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
نيلاكانثا بهانو براكاش... "أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم" (فيديو)
15:10 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
في عام 2005، ترك حادث مأسوي بهانو طريح الفراش لمدة عام، وفي محاولة لتقوية عقله، شجعه والديه على حل الألغاز، وهكذا بدأ شغفه بالرياضيات.
خلال عشر سنوات، واصل تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي يحتفظ به سكوت فلانسبيرغ ليصبح أسرع آلة حاسبة
بشرية في العالم.
عشية اليوم الوطني للرياضيات، تحاورت "سبوتنيك"
مع براكاش وطلبت إظهار مهاراته أمام الكاميرا.