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https://sputnikarabic.ae/20221223/نيلاكانثا-بهانو-براكاش-أسرع-آلة-حاسبة-بشرية-في-العالم-فيديو-1071527217.html
نيلاكانثا بهانو براكاش... "أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم" (فيديو)
نيلاكانثا بهانو براكاش... "أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم" (فيديو)
في عام 2005، ترك حادث مأسوي بهانو طريح الفراش لمدة عام، وفي محاولة لتقوية عقله، شجعه والديه على حل الألغاز، وهكذا بدأ شغفه بالرياضيات. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
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خلال عشر سنوات، واصل تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي يحتفظ به سكوت فلانسبيرغ ليصبح أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم.عشية اليوم الوطني للرياضيات، تحاورت "سبوتنيك" مع براكاش وطلبت إظهار مهاراته أمام الكاميرا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

نيلاكانثا بهانو براكاش... "أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم" (فيديو)

15:10 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 23.12.2022)
CC0 / / الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
CC0 / /
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في عام 2005، ترك حادث مأسوي بهانو طريح الفراش لمدة عام، وفي محاولة لتقوية عقله، شجعه والديه على حل الألغاز، وهكذا بدأ شغفه بالرياضيات.
خلال عشر سنوات، واصل تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي يحتفظ به سكوت فلانسبيرغ ليصبح أسرع آلة حاسبة بشرية في العالم.
عشية اليوم الوطني للرياضيات، تحاورت "سبوتنيك" مع براكاش وطلبت إظهار مهاراته أمام الكاميرا.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:22 GMT
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