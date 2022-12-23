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https://sputnikarabic.ae/20221223/وزير-الخارجية-الأمريكية-في-حديثه-مع-نظيره-التركي-يشير-إلى-أهمية-وحدة-الناتو-في-تأييد-أوكرانيا-1071507242.html
وزير الخارجية الأمريكية في حديثه مع نظيره التركي يشير إلى أهمية وحدة الناتو في تأييد أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكية في حديثه مع نظيره التركي يشير إلى أهمية وحدة الناتو في تأييد أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى حديثاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، شدد خلاله على أهمية وحدة حلف... 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T00:25+0000
2022-12-23T00:25+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "شكر وزير الخارجية وزير خارجية تركيا على جهود حكومته الهادفة لمواصلة مبادرة الحبوب التي تنفذ بوساطة الأمم المتحدة. وشدد وزيري الخارجية على أهمية وحدة الناتو في سياق دعم حماية أوكرانيا من العدوان غير المبرر من طرف روسيا".وأشار البيان أيضاً إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أعرب عن قلقه من الوضع القائم في سوريا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

وزير الخارجية الأمريكية في حديثه مع نظيره التركي يشير إلى أهمية وحدة الناتو في تأييد أوكرانيا

00:25 GMT 23.12.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى حديثاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، شدد خلاله على أهمية وحدة حلف الناتو في سياق الوضع في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "شكر وزير الخارجية وزير خارجية تركيا على جهود حكومته الهادفة لمواصلة مبادرة الحبوب التي تنفذ بوساطة الأمم المتحدة. وشدد وزيري الخارجية على أهمية وحدة الناتو في سياق دعم حماية أوكرانيا من العدوان غير المبرر من طرف روسيا".
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وأشار البيان أيضاً إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أعرب عن قلقه من الوضع القائم في سوريا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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