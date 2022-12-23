https://sputnikarabic.ae/20221223/وزير-الدفاع-الفرنسي-يزور-أوكرانيا-الأربعاء-المقبل-1071536713.html

وزير الدفاع الفرنسي يزور أوكرانيا الأربعاء المقبل

وزير الدفاع الفرنسي يزور أوكرانيا الأربعاء المقبل

كشف مصدر وزاري فرنسي، الجمعة، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، سيسافر إلى أوكرانيا يوم 28 ديسمبر للاجتماع مع نظيره أوليكسي ريزنيكوف. 23.12.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وحسبما نقلت "قناة بي أف أم" الفرنسية عن المصدر المطلع على التخطيط قوله إن ليكونوا سيعيد تأكيد التزام فرنسا بدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا وتكريم القوات الأوكرانية التي سقطت.ووزير الدفاع هو أحدث مسؤول فرنسي كبير يأتي إلى أوكرانيا بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاثرين كولونا، التي زارت أوكرانيا ثلاث مرات منذ بدء الصراع في فبراير/ شباط.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221221/ماكرون-فرنسا-تعمل-على-تسليم-شحنات-جديدة-من-مدافع-سيزار-إلى-أوكرانيا-1071429318.html

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