https://sputnikarabic.ae/20221223/-لجنة-التحقيق-في-أحداث-الكونغرس-ترامب-انخرط-في-مؤامرة-من-عدة-أجزاء-لقلب-نتيجة-انتخابات-2020-1071508284.html

لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس: ترامب انخرط في مؤامرة لقلب نتيجة انتخابات 2020

لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس: ترامب انخرط في مؤامرة لقلب نتيجة انتخابات 2020

اتهم تقرير لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالانخراط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020. 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T03:54+0000

2022-12-23T03:54+0000

2022-12-23T03:55+0000

ترامب

الكونغرس الأمريكي

اقتحام الكونغرس

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070318028_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6c35746ee694c65aed914cba54d9ba41.jpg

وأصدرت لجنة السادس من يناير المخولة بالتحقيق بأحداث اقتحام الكونغرس، الخميس، التقرير النهائي للجنة والمكون من ثمانمائة وخمسةٍ وأربعين صفحة، بعد أيام من إحالة اللجنة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.وقال تقرير اللجنة إن ترامب فشل في التحرك لمنع مناصريه من مهاجمة مبنى الكابيتول.ومن بين توصيات اللجنة أن تنظر لجان الكونغرس التي تتمتع بهذه السلطة في إنشاء "آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع" ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل بسبب أدلة على أنه انتهك قسمه الدستوري بدعم دستور الولايات المتحدة أثناء الانخراط في تمرد.وكتب رئيس اللجنة النائب بيني طومسون، في مقدمة التقرير: "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية ناجح عن طريق قلب مؤسساتنا الديمقراطية، وإثارة العنف، وكما رأيت، فتح الباب أمام من يهدد حقدهم وتعصبهم المساواة و"العدالة لجميع الأمريكيين".والثلاثاء الماضي، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.وقال ترامب إن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221219/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكونغرس-توصي-بتوجيه-4-تهم-جنائية-ضد-ترامب-1071376662.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الكونغرس الأمريكي, اقتحام الكونغرس, العالم