https://sputnikarabic.ae/20221223/-لجنة-التحقيق-في-أحداث-الكونغرس-ترامب-انخرط-في-مؤامرة-من-عدة-أجزاء-لقلب-نتيجة-انتخابات-2020-1071508284.html
لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس: ترامب انخرط في مؤامرة لقلب نتيجة انتخابات 2020
لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس: ترامب انخرط في مؤامرة لقلب نتيجة انتخابات 2020
اتهم تقرير لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالانخراط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T03:54+0000
2022-12-23T03:54+0000
2022-12-23T03:55+0000
ترامب
الكونغرس الأمريكي
اقتحام الكونغرس
العالم
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وأصدرت لجنة السادس من يناير المخولة بالتحقيق بأحداث اقتحام الكونغرس، الخميس، التقرير النهائي للجنة والمكون من ثمانمائة وخمسةٍ وأربعين صفحة، بعد أيام من إحالة اللجنة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.وقال تقرير اللجنة إن ترامب فشل في التحرك لمنع مناصريه من مهاجمة مبنى الكابيتول.ومن بين توصيات اللجنة أن تنظر لجان الكونغرس التي تتمتع بهذه السلطة في إنشاء "آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع" ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل بسبب أدلة على أنه انتهك قسمه الدستوري بدعم دستور الولايات المتحدة أثناء الانخراط في تمرد.وكتب رئيس اللجنة النائب بيني طومسون، في مقدمة التقرير: "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية ناجح عن طريق قلب مؤسساتنا الديمقراطية، وإثارة العنف، وكما رأيت، فتح الباب أمام من يهدد حقدهم وتعصبهم المساواة و"العدالة لجميع الأمريكيين".والثلاثاء الماضي، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.وقال ترامب إن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221219/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكونغرس-توصي-بتوجيه-4-تهم-جنائية-ضد-ترامب-1071376662.html
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ترامب, الكونغرس الأمريكي, اقتحام الكونغرس, العالم
ترامب, الكونغرس الأمريكي, اقتحام الكونغرس, العالم
لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس: ترامب انخرط في مؤامرة لقلب نتيجة انتخابات 2020
03:54 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 03:55 GMT 23.12.2022) تابعنا عبر
اتهم تقرير لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالانخراط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020.
وأصدرت لجنة السادس من يناير المخولة بالتحقيق بأحداث اقتحام الكونغرس، الخميس، التقرير النهائي للجنة والمكون من ثمانمائة وخمسةٍ وأربعين صفحة، بعد أيام من إحالة اللجنة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال تقرير اللجنة إن ترامب فشل في التحرك لمنع مناصريه من مهاجمة مبنى الكابيتول.
ومن بين توصيات اللجنة أن تنظر لجان الكونغرس التي تتمتع بهذه السلطة في إنشاء "آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع" ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل بسبب أدلة على أنه انتهك قسمه الدستوري بدعم دستور الولايات المتحدة أثناء الانخراط في تمرد.
وكتب رئيس اللجنة النائب بيني طومسون، في مقدمة التقرير: "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية ناجح عن طريق قلب مؤسساتنا الديمقراطية، وإثارة العنف، وكما رأيت، فتح الباب أمام من يهدد حقدهم وتعصبهم المساواة و"العدالة لجميع الأمريكيين".
والثلاثاء الماضي، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال ترامب إن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.
والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات
، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب
، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.