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https://sputnikarabic.ae/20221224/أردوغان-يزف-بشائر-جديدة-للشعب-التركي-بشأن-الغاز-الطبيعي-1071550903.html
أردوغان يزف بشائر جديدة للشعب التركي بشأن الغاز الطبيعي
أردوغان يزف بشائر جديدة للشعب التركي بشأن الغاز الطبيعي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه سيعلن عن بشائر جديدة للشعب بعد يومين تتعلق بالغاز الطبيعي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T14:28+0000
2022-12-24T14:28+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال الرئيس التركي خلال مراسم افتتاح مشروعات في ولاية أرضروم: "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني".وأضاف الرئيس أردوغان أنه يوم "الاثنين سنزف بشائر جديدة لشعبنا بهذا الصدد"، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار إلى أن الإعلان عن البشائر الجديدة سيكون "بعد وضع الغاز المكتشف في البحر الأسود قيد الاستخدام".وكانت تركيا قد أعلنت عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود.ومن المنتظر أن تبدأ عملية استخراج الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام المقبل.
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

أردوغان يزف بشائر جديدة للشعب التركي بشأن الغاز الطبيعي

14:28 GMT 24.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه سيعلن عن بشائر جديدة للشعب بعد يومين تتعلق بالغاز الطبيعي.
وقال الرئيس التركي خلال مراسم افتتاح مشروعات في ولاية أرضروم: "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني".
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وأضاف الرئيس أردوغان أنه يوم "الاثنين سنزف بشائر جديدة لشعبنا بهذا الصدد"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأشار إلى أن الإعلان عن البشائر الجديدة سيكون "بعد وضع الغاز المكتشف في البحر الأسود قيد الاستخدام".
وكانت تركيا قد أعلنت عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود.
ومن المنتظر أن تبدأ عملية استخراج الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام المقبل.
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