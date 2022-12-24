عربي
https://sputnikarabic.ae/20221224/أكثر-من-100-ألف-ارتفاع-قياسي-لوفيات-الجرعات-الزائدة-من-المخدرات-في-أمريكا-1071555199.html
أكثر من 100 ألف... ارتفاع قياسي لوفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في أمريكا
أكثر من 100 ألف... ارتفاع قياسي لوفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في أمريكا
كشف تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات إلى أكثر من 100 ألف شخص، عام... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T17:47+0000
2022-12-24T17:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101400/31/1014003156_0:5:3073:1733_1920x0_80_0_0_782b412ed7a0c661d08e824e458bdae0.jpg
وبحسب تقرير المركز، المنشور حديثا، فالولايات المتحدة شهدت وفاة 106.699 حالة بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات في عام 2021، لافتًا إلى أن معدل الوفيات حسب العمر زاد بنسبة 14% بين عامي 2020 و2021.وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين، ما بين 10 و18 عاماً في الولايات المتحدة، سجل زيادة كبيرة تجاوزت الضعف بين عامي 2019 و2021، محذرا من مخاطر الحبوب الأفيونية الاصطناعية التي تحتوي على 22% من مادة "الفنتانيل"، لافتة في الوقت ذاته إلى انخفاض معدل الجرعات الزائدة القاتلة من الهيروين بنسبة 32%.وارتفع المتوسط الشهري للوفيات بجرعات زائدة بين المراهقين إلى 68 وفاة يومية مسجلا ارتفاعا بنسبة 109%، بين 2019 و2021، بينما زادت الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة من المواد التي تتضمن "الفنتانيل" بنسبة 182%، بحسب التقرير ذاته.وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه على الرغم من كون الفنتانيل هو المتسبب الرئيسي للوفاة بالجرعات الزائدة، ارتفعت أيضا الوفيات بسبب الجرعات الزائدة لتناول الكوكايين والمنبهات النفسية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20191209/مختبر-للمخدرات-داخل-كنيسة-في-أمريكا-1043666918.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101400/31/1014003156_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e0ede38f2df0b8a09b74b189eb2c2b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أكثر من 100 ألف... ارتفاع قياسي لوفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في أمريكا

17:47 GMT 24.12.2022
© Fotolia / Creativaمخدرات
مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Fotolia / Creativa
تابعنا عبرTelegram
كشف تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات إلى أكثر من 100 ألف شخص، عام 2021.
وبحسب تقرير المركز، المنشور حديثا، فالولايات المتحدة شهدت وفاة 106.699 حالة بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات في عام 2021، لافتًا إلى أن معدل الوفيات حسب العمر زاد بنسبة 14% بين عامي 2020 و2021.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين، ما بين 10 و18 عاماً في الولايات المتحدة، سجل زيادة كبيرة تجاوزت الضعف بين عامي 2019 و2021، محذرا من مخاطر الحبوب الأفيونية الاصطناعية التي تحتوي على 22% من مادة "الفنتانيل"، لافتة في الوقت ذاته إلى انخفاض معدل الجرعات الزائدة القاتلة من الهيروين بنسبة 32%.
كنيسة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2019
مختبر للمخدرات داخل كنيسة في أمريكا
9 ديسمبر 2019, 16:57 GMT
وارتفع المتوسط الشهري للوفيات بجرعات زائدة بين المراهقين إلى 68 وفاة يومية مسجلا ارتفاعا بنسبة 109%، بين 2019 و2021، بينما زادت الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة من المواد التي تتضمن "الفنتانيل" بنسبة 182%، بحسب التقرير ذاته.
وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه على الرغم من كون الفنتانيل هو المتسبب الرئيسي للوفاة بالجرعات الزائدة، ارتفعت أيضا الوفيات بسبب الجرعات الزائدة لتناول الكوكايين والمنبهات النفسية الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала