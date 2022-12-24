https://sputnikarabic.ae/20221224/أكثر-من-100-ألف-ارتفاع-قياسي-لوفيات-الجرعات-الزائدة-من-المخدرات-في-أمريكا-1071555199.html
أكثر من 100 ألف... ارتفاع قياسي لوفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في أمريكا
أكثر من 100 ألف... ارتفاع قياسي لوفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في أمريكا
كشف تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات إلى أكثر من 100 ألف شخص، عام... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T17:47+0000
2022-12-24T17:47+0000
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وبحسب تقرير المركز، المنشور حديثا، فالولايات المتحدة شهدت وفاة 106.699 حالة بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات في عام 2021، لافتًا إلى أن معدل الوفيات حسب العمر زاد بنسبة 14% بين عامي 2020 و2021.وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين، ما بين 10 و18 عاماً في الولايات المتحدة، سجل زيادة كبيرة تجاوزت الضعف بين عامي 2019 و2021، محذرا من مخاطر الحبوب الأفيونية الاصطناعية التي تحتوي على 22% من مادة "الفنتانيل"، لافتة في الوقت ذاته إلى انخفاض معدل الجرعات الزائدة القاتلة من الهيروين بنسبة 32%.وارتفع المتوسط الشهري للوفيات بجرعات زائدة بين المراهقين إلى 68 وفاة يومية مسجلا ارتفاعا بنسبة 109%، بين 2019 و2021، بينما زادت الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة من المواد التي تتضمن "الفنتانيل" بنسبة 182%، بحسب التقرير ذاته.وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه على الرغم من كون الفنتانيل هو المتسبب الرئيسي للوفاة بالجرعات الزائدة، ارتفعت أيضا الوفيات بسبب الجرعات الزائدة لتناول الكوكايين والمنبهات النفسية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20191209/مختبر-للمخدرات-داخل-كنيسة-في-أمريكا-1043666918.html
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أكثر من 100 ألف... ارتفاع قياسي لوفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في أمريكا
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كشف تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات إلى أكثر من 100 ألف شخص، عام 2021.
وبحسب تقرير المركز
، المنشور حديثا، فالولايات المتحدة شهدت وفاة 106.699 حالة بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات في عام 2021، لافتًا إلى أن معدل الوفيات حسب العمر زاد بنسبة 14% بين عامي 2020 و2021.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين، ما بين 10 و18 عاماً في الولايات المتحدة، سجل زيادة كبيرة تجاوزت الضعف بين عامي 2019 و2021، محذرا من مخاطر الحبوب الأفيونية الاصطناعية التي تحتوي على 22% من مادة "الفنتانيل"، لافتة في الوقت ذاته إلى انخفاض معدل الجرعات الزائدة القاتلة من الهيروين بنسبة 32%.
وارتفع المتوسط الشهري للوفيات بجرعات زائدة بين المراهقين إلى 68 وفاة يومية مسجلا ارتفاعا بنسبة 109%، بين 2019 و2021، بينما زادت الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة من المواد التي تتضمن "الفنتانيل" بنسبة 182%، بحسب التقرير ذاته.
وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه على الرغم من كون الفنتانيل هو المتسبب الرئيسي للوفاة بالجرعات الزائدة، ارتفعت أيضا الوفيات بسبب الجرعات الزائدة لتناول الكوكايين والمنبهات النفسية الأخرى.