https://sputnikarabic.ae/20221224/إحصاء-دبي-الأولى-على-مستوى-الشرق-الأوسط-في-عدد-المشروعات-الفندقية-1071539688.html
إحصاء: دبي الأولى على مستوى الشرق الأوسط في عدد المشروعات الفندقية
إحصاء: دبي الأولى على مستوى الشرق الأوسط في عدد المشروعات الفندقية
أكد إحصاء صادر عن مؤسسة دولية متخصصة أن مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، تتصدر منطقة الشرق الأوسط في عدد المشروعات الفندقية. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T08:00+0000
2022-12-24T08:00+0000
2022-12-24T08:00+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
دبي
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ووفقا لتقرير أعدته مؤسسة "توب هوتيل بروجكتس"، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، فقد تصدرت دبي قائمة 10 دول في الشرق الأوسط في هذا السياق.ووفقا للتقرير الذي نشره موقع الإمارت اليوم، ففي إمارة دبي يوجد "85 مشروعاً تضم في الإجمال 23 ألفاً و549 غرفة فندقية".ووتفوق دبي بهذا العدد على مدن رصد التقرير مراكزها فيما بعد حيث احتلت العاصمة السعودية، الرياض، المركز الثاني، بـ46 مشروعاً فندقياً يضم 9598 غرفة فندقية، ثم مدينة جدة السعودي أيضا، بـ 33 مشروعاً فندقياً تضم 7195 غرفة فندقية.وكانت دبي حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تمتلك أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية، مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية ضمن 736 منشأة في نهاية أكتوبر 2021.طالع أيضا: السيطرة على حريق هائل في أحد فنادق دبي... صور
https://sputnikarabic.ae/20221009/بيانات-حكومية-فنادق-دبي-حققت-نموا-في-العائدات-بلغ-22-خلال-8-أشهر-1068786553.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, دبي
إحصاء: دبي الأولى على مستوى الشرق الأوسط في عدد المشروعات الفندقية
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أكد إحصاء صادر عن مؤسسة دولية متخصصة أن مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، تتصدر منطقة الشرق الأوسط في عدد المشروعات الفندقية.
ووفقا لتقرير
أعدته مؤسسة "توب هوتيل بروجكتس"، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، فقد تصدرت دبي قائمة 10 دول في الشرق الأوسط في هذا السياق.
ووفقا للتقرير الذي نشره موقع الإمارت اليوم، ففي إمارة دبي يوجد
"85 مشروعاً تضم في الإجمال 23 ألفاً و549 غرفة فندقية".
ووتفوق دبي بهذا العدد على مدن رصد التقرير مراكزها فيما بعد حيث احتلت العاصمة السعودية، الرياض، المركز الثاني، بـ46 مشروعاً فندقياً يضم 9598 غرفة فندقية، ثم مدينة جدة السعودي أيضا، بـ 33 مشروعاً فندقياً تضم 7195 غرفة فندقية.
ورصد التقرير 135 مشروعاً فندقياً في دولة الإمارات العربية
المتحدة تضم قرابة 34 ألفاً و855 غرفة فندقية متنوعة، وكلها قيد التطوير.
وكانت دبي حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تمتلك أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية، مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية
ضمن 736 منشأة في نهاية أكتوبر 2021.