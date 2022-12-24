https://sputnikarabic.ae/20221224/إخماد-حريق-بمنشأة-بارانكويلا-لتخزين-النفط-في-كولومبيا-1071537743.html
إخماد حريق بمنشأة بارانكويلا لتخزين النفط في كولومبيا
إخماد حريق بمنشأة بارانكويلا لتخزين النفط في كولومبيا
قال عمدة بارانكويلا، خايمي بوماريخو، إن الحريق الذي اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع في منشأة لتخزين النفط بعد انفجار في ميناء مدينة بارانكويلا الكولومبية قد... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T03:40+0000
2022-12-24T03:40+0000
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العالم
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال بوماريخو على تويتر يوم الجمعة، بعد لقائه بأولئك الذين عملوا على إخماد الحريق: "لقد استجابتم بشجاعة لأزمة تتحدى المتخصصين الأكثر خبرة وتركت ذكرى الرقيب خافيير عالية"وأضاف: "بفضلكم، سيكون لدى بارانكويلا عيد ميلاد سعيد".وقالت خدمات الإطفاء المحلية يوم الأربعاء إن رجال الإنقاذ الكولومبيين والجيش تم سحبهم إلى ميناء كومباس في مدينة بارانكويلا لإخماد الحريق الذي اندلع في منشأة لتخزين النفط بعد الانفجار.وقالت إدارة إطفاء بارانكويلا إن الرقيب خافيير إنريكي سولانو رويز توفي خلال حالة الطوارئ، التي أثرت على اثنين من خزانات وتوكيلا النفط الأربعة في المنشأة.يشار إلى أن سبب الانفجار ما يزال قيد التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كولومبيا-تشن-حملة-عسكرية-لاستهداف-جماعات-مسلحة-على-الحدود-1070647060.html
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العالم
إخماد حريق بمنشأة بارانكويلا لتخزين النفط في كولومبيا
03:40 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 03:46 GMT 24.12.2022) تابعنا عبر
قال عمدة بارانكويلا، خايمي بوماريخو، إن الحريق الذي اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع في منشأة لتخزين النفط بعد انفجار في ميناء مدينة بارانكويلا الكولومبية قد تم إخماده أخيرا.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك
. وقال بوماريخو على تويتر يوم الجمعة، بعد لقائه بأولئك الذين عملوا على إخماد الحريق: "لقد استجابتم بشجاعة لأزمة تتحدى المتخصصين الأكثر خبرة وتركت ذكرى الرقيب خافيير عالية"
وأضاف: "بفضلكم، سيكون لدى بارانكويلا عيد ميلاد سعيد".
وقالت خدمات الإطفاء المحلية يوم الأربعاء إن رجال الإنقاذ الكولومبيين والجيش تم سحبهم إلى ميناء كومباس في مدينة بارانكويلا لإخماد الحريق الذي اندلع في منشأة لتخزين النفط بعد الانفجار.
وقالت إدارة إطفاء بارانكويلا إن الرقيب خافيير إنريكي سولانو رويز توفي خلال حالة الطوارئ، التي أثرت على اثنين من خزانات وتوكيلا النفط الأربعة في المنشأة.
يشار إلى أن سبب الانفجار ما يزال قيد التحقيق.