عربي
https://sputnikarabic.ae/20221224/إخماد-حريق-بمنشأة-بارانكويلا-لتخزين-النفط-في-كولومبيا-1071537743.html
إخماد حريق بمنشأة بارانكويلا لتخزين النفط في كولومبيا
إخماد حريق بمنشأة بارانكويلا لتخزين النفط في كولومبيا
قال عمدة بارانكويلا، خايمي بوماريخو، إن الحريق الذي اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع في منشأة لتخزين النفط بعد انفجار في ميناء مدينة بارانكويلا الكولومبية قد... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T03:40+0000
2022-12-24T03:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067812798_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_c0eb051dcafad1f47fb61236f895bc52.jpg
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال بوماريخو على تويتر يوم الجمعة، بعد لقائه بأولئك الذين عملوا على إخماد الحريق: "لقد استجابتم بشجاعة لأزمة تتحدى المتخصصين الأكثر خبرة وتركت ذكرى الرقيب خافيير عالية"وأضاف: "بفضلكم، سيكون لدى بارانكويلا عيد ميلاد سعيد".وقالت خدمات الإطفاء المحلية يوم الأربعاء إن رجال الإنقاذ الكولومبيين والجيش تم سحبهم إلى ميناء كومباس في مدينة بارانكويلا لإخماد الحريق الذي اندلع في منشأة لتخزين النفط بعد الانفجار.وقالت إدارة إطفاء بارانكويلا إن الرقيب خافيير إنريكي سولانو رويز توفي خلال حالة الطوارئ، التي أثرت على اثنين من خزانات وتوكيلا النفط الأربعة في المنشأة.يشار إلى أن سبب الانفجار ما يزال قيد التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كولومبيا-تشن-حملة-عسكرية-لاستهداف-جماعات-مسلحة-على-الحدود-1070647060.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067812798_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_eae63f990f549899c025031238b97b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إخماد حريق بمنشأة بارانكويلا لتخزين النفط في كولومبيا

03:40 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 03:46 GMT 24.12.2022)
© AFP 2022 / Philippe Lopezرجل إطفاء يسير بالقرب من منازل مهددة بحرائق غابات في سوموس بالقرب من بوردو، جنوب غرب فرنسا، 12 سبتمبر 2022.
رجل إطفاء يسير بالقرب من منازل مهددة بحرائق غابات في سوموس بالقرب من بوردو، جنوب غرب فرنسا، 12 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / Philippe Lopez
تابعنا عبرTelegram
قال عمدة بارانكويلا، خايمي بوماريخو، إن الحريق الذي اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع في منشأة لتخزين النفط بعد انفجار في ميناء مدينة بارانكويلا الكولومبية قد تم إخماده أخيرا.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال بوماريخو على تويتر يوم الجمعة، بعد لقائه بأولئك الذين عملوا على إخماد الحريق: "لقد استجابتم بشجاعة لأزمة تتحدى المتخصصين الأكثر خبرة وتركت ذكرى الرقيب خافيير عالية"
وأضاف: "بفضلكم، سيكون لدى بارانكويلا عيد ميلاد سعيد".
أفراد من الجيش الكولومبي أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
كولومبيا تشن حملة عسكرية لاستهداف جماعات مسلحة على الحدود
29 نوفمبر, 04:10 GMT
وقالت خدمات الإطفاء المحلية يوم الأربعاء إن رجال الإنقاذ الكولومبيين والجيش تم سحبهم إلى ميناء كومباس في مدينة بارانكويلا لإخماد الحريق الذي اندلع في منشأة لتخزين النفط بعد الانفجار.
وقالت إدارة إطفاء بارانكويلا إن الرقيب خافيير إنريكي سولانو رويز توفي خلال حالة الطوارئ، التي أثرت على اثنين من خزانات وتوكيلا النفط الأربعة في المنشأة.
يشار إلى أن سبب الانفجار ما يزال قيد التحقيق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала