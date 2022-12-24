https://sputnikarabic.ae/20221224/إعلام-ارتفاع-عدد-الجرحى-بين-أفراد-الشرطة-في-اشتباكات-باريس-إلى-12--1071548714.html

إعلام: ارتفاع عدد الجرحى بين أفراد الشرطة في اشتباكات باريس إلى 12

إعلام: ارتفاع عدد الجرحى بين أفراد الشرطة في اشتباكات باريس إلى 12

قالت تقارير إعلامية إن هناك أنباءً عن ارتفاع عدد الجرحى في اشتباكات الجمعة في باريس إلى 12 شرطيا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. فوفقا لما نقلته قناة " بي.إف.إم.تي.في"، اليوم السبت، فقد أصيب 12 شرطيا بجروح في الموجة الأولى من الاشتباكات مع المشاركين في مسيرة كرديّة أثارها إطلاق نار من رجل قاتل بدوافع عنصرية.وذكرت القناة أن عدد من أصيبوا في اشتباكات الجمعة، تأكد صباح السبت أنه ارتفع إلى 12 شرطيا بعد التجميع النهائي.وفيما أدى الحادث إلى اندلاع مسيرة يوم الجمعة، تصاعدت إلى اضطرابات واشتباكات مع الشرطة، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن المتظاهرين قاموا بأعمال شغب وحرقوا صناديق القمامة ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات. أطلق ضباط إنفاذ القانون بشكل متكرر الغاز المسيل للدموع واستخدموا قنابل الصوت كإجراء انتقامي.وأعلن المسؤولون الفرنسيون في بادئ الأمر، عن سقوط قتيلين وإصابة 4، جراء حادث الهجوم، بينهم اثنان في حالة حرجة، ثم بعد ذلك رفعوا عدد القتلى إلى ثلاثة.ولم يكشف المسؤولون عن مزيد من المعلومات حول المشتبه به، ولكن وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فإن مطلق النار مواطن فرنسي من "القوقاز"، هاجم مركزا للمهاجرين قبل عام، وخرج لتوه من السجن خلال الشهر الجاري.طالع أيضا: بلينكن يعرب عن تعازيه بعد الهجوم المميت على المركز الثقافي الكردي في باريس

https://sputnikarabic.ae/20221223/صحيفة-دوافع-عنصرية-وراء-هجوم-باريس-الذي-استهدف-الأكراد-1071535985.html

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