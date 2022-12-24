https://sputnikarabic.ae/20221224/إعلام-السعودية-تطلق-استراتيجية-دفاع-وطني-واستراتيجية-وطنية-خلال-2023-لأول-مرة-في-تاريخها-1071542904.html
إعلام: السعودية تطلق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية وطنية خلال 2023 لأول مرة في تاريخها
إعلام: السعودية تطلق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية وطنية خلال 2023 لأول مرة في تاريخها
أفادت تقارير أن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية عسكرية وطنية خلال العام المقبل 2023، لأول مرة في تاريخها. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T10:43+0000
2022-12-24T10:43+0000
2022-12-24T10:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070427407_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b86bfdc5f5ab1ab2620777091c983399.jpg
وقال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريلا، الخميس الماضي، إن "وثائق الاستراتيجية التي لم يتم تأكيدها علنا من قبل المسؤولين السعوديين، ستعمل على تقنين "رؤية المملكة الاستراتيجية للأمن القومي والأمن الإقليمي"، وفقا لموقع "المونيتور".وكشف الجنرال مايكل كوريلا أن "المسؤولون العسكريون من الولايات المتخدة يعملون خلف الكواليس لمساعدة نظرائهم في السعودية على وضع رؤية طويلة الأجل للأمن القومي للمملكة".وأضاف كوريلا أن "السعوديون مهتمون جدا بالخطط الاستراتيجية معنا، حتى مع استمرار توتر العلاقات بين الحكومتين".وتابع مشيرا إلى أن "مخططونا الاستراتيجيون يسافرون إلى السعودية بانتظام للعمل مع القادة العسكريين السعوديين لبناء أفكارهم من أجل رؤية استراتيجية طويلة المدى".وفي شهر مارس/ آذار، رضخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمر أمريكا بإعادة إرسال أسلحة بعدما سحبتها من السعودية، وهي عبارة عن عدد كبير من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، لصد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إرسال البطاريات جرى في شهر فبراير/ شباط"، مشيرة إلى أن "الطلب تاخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة".وأضافت الصحيفة أن "الرياض لطالما طلبت أنظمة باتريوت من واشنطن، خاصة ضد هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون".وجاء تراجع بايدن أمام ولي العهد السعودي، بعدما أفادت فيه تقارير بأن الإدارة الأمريكية أعادت النظر في الطريقة التي تعامل بها الرياض، وقررت أن ترجع خطوة للخلف، لأنها تحتاج حاليا إلى زيادة إنتاج النفط لتقليل الأسعار التي أشعلتها الأزمة الأوكرانية، لكن السعودية لا تستجيب بسبب معاملة إدارة بايدن، وبسبب تقلُّص الدعم الأمني الأمريكي في الحرب اليمنية.ومنذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة للاختبار؛ بسبب سجل الرياض في حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.
https://sputnikarabic.ae/20220716/بين-ترامب-وبايدن-مستوى-الاستقبال-يكشف-ما-في-الصدور-فيديو-1065132743.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070427407_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5605f750a28f971ca94d9e952e82e86f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي, العالم
إعلام: السعودية تطلق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية وطنية خلال 2023 لأول مرة في تاريخها
تابعنا عبر
أفادت تقارير أن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية عسكرية وطنية خلال العام المقبل 2023، لأول مرة في تاريخها.
وقال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريلا، الخميس الماضي، إن "وثائق الاستراتيجية التي لم يتم تأكيدها علنا من قبل المسؤولين السعوديين، ستعمل على تقنين "رؤية المملكة الاستراتيجية للأمن القومي والأمن الإقليمي"، وفقا لموقع
"المونيتور".
ووصف كوريلا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، قرار المملكة بأنه "خطوة حاسمة" في خطط التحديث العسكري لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وكشف الجنرال مايكل كوريلا أن "المسؤولون العسكريون من الولايات المتخدة يعملون خلف الكواليس لمساعدة نظرائهم في السعودية على وضع رؤية طويلة الأجل للأمن القومي للمملكة".
وأضاف كوريلا أن "السعوديون مهتمون جدا بالخطط الاستراتيجية معنا، حتى مع استمرار توتر العلاقات بين الحكومتين".
وتابع مشيرا إلى أن "مخططونا الاستراتيجيون يسافرون إلى السعودية بانتظام للعمل مع القادة العسكريين السعوديين لبناء أفكارهم من أجل رؤية استراتيجية طويلة المدى".
وفي شهر مارس/ آذار، رضخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمر أمريكا بإعادة إرسال أسلحة بعدما سحبتها من السعودية، وهي عبارة عن عدد كبير من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، لصد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.
ونقلت "وول ستريت جورنال
"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إرسال البطاريات جرى في شهر فبراير/ شباط"، مشيرة إلى أن "الطلب تاخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة".
وأضافت الصحيفة أن "الرياض لطالما طلبت أنظمة باتريوت من واشنطن، خاصة ضد هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون".
وجاء تراجع بايدن أمام ولي العهد السعودي، بعدما أفادت فيه تقارير بأن الإدارة الأمريكية أعادت النظر في الطريقة التي تعامل بها الرياض، وقررت أن ترجع خطوة للخلف، لأنها تحتاج حاليا إلى زيادة إنتاج النفط لتقليل الأسعار التي أشعلتها الأزمة الأوكرانية، لكن السعودية لا تستجيب بسبب معاملة إدارة بايدن، وبسبب تقلُّص الدعم الأمني الأمريكي في الحرب اليمنية.
ومنذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة للاختبار؛ بسبب سجل الرياض في حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.