https://sputnikarabic.ae/20221224/إعلام-السعودية-تطلق-استراتيجية-دفاع-وطني-واستراتيجية-وطنية-خلال-2023-لأول-مرة-في-تاريخها-1071542904.html

إعلام: السعودية تطلق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية وطنية خلال 2023 لأول مرة في تاريخها

إعلام: السعودية تطلق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية وطنية خلال 2023 لأول مرة في تاريخها

أفادت تقارير أن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية ‏عسكرية وطنية خلال العام المقبل 2023، لأول مرة في تاريخها.‏ 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T10:43+0000

2022-12-24T10:43+0000

2022-12-24T10:43+0000

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وقال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريلا، الخميس الماضي، إن "وثائق الاستراتيجية التي لم يتم تأكيدها علنا من قبل المسؤولين السعوديين، ستعمل على تقنين "رؤية المملكة الاستراتيجية للأمن القومي والأمن الإقليمي"، وفقا لموقع "المونيتور".وكشف الجنرال مايكل كوريلا أن "المسؤولون العسكريون من الولايات المتخدة يعملون خلف الكواليس لمساعدة نظرائهم في السعودية على وضع رؤية طويلة الأجل للأمن القومي للمملكة".وأضاف كوريلا أن "السعوديون مهتمون جدا بالخطط الاستراتيجية معنا، حتى مع استمرار توتر العلاقات بين الحكومتين".وتابع مشيرا إلى أن "مخططونا الاستراتيجيون يسافرون إلى السعودية بانتظام للعمل مع القادة العسكريين السعوديين لبناء أفكارهم من أجل رؤية استراتيجية طويلة المدى".وفي شهر مارس/ آذار، رضخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمر أمريكا بإعادة إرسال أسلحة بعدما سحبتها من السعودية، وهي عبارة عن عدد كبير من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، لصد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إرسال البطاريات جرى في شهر فبراير/ شباط"، مشيرة إلى أن "الطلب تاخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة".وأضافت الصحيفة أن "الرياض لطالما طلبت أنظمة باتريوت من واشنطن، خاصة ضد هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون".وجاء تراجع بايدن أمام ولي العهد السعودي، بعدما أفادت فيه تقارير بأن الإدارة الأمريكية أعادت النظر في الطريقة التي تعامل بها الرياض، وقررت أن ترجع خطوة للخلف، لأنها تحتاج حاليا إلى زيادة إنتاج النفط لتقليل الأسعار التي أشعلتها الأزمة الأوكرانية، لكن السعودية لا تستجيب بسبب معاملة إدارة بايدن، وبسبب تقلُّص الدعم الأمني الأمريكي في الحرب اليمنية.ومنذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة للاختبار؛ بسبب سجل الرياض في حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.

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