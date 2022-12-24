https://sputnikarabic.ae/20221224/إيران-تعلن-الإفراج-عن--14-صيادا-كانوا-محتجزين-في-الصومال-1071561331.html
إيران تعلن الإفراج عن 14 صيادا كانوا محتجزين في الصومال
إيران تعلن الإفراج عن 14 صيادا كانوا محتجزين في الصومال
أعلن ممثل وزارة الخارجية الإيرانية حسين كرابي الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين من قبل لدى حركة الشباب الإرهابية في الصومال. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T21:25+0000
2022-12-24T21:25+0000
2022-12-24T21:25+0000
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وقال كرابي إنه "تم الإفراج عن 14 صيادا من منطقة تشابهار كانوا محتجزين من قبل زمرة الشباب الإرهابية بالصومال"، بحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.وأوضح أن "هؤلاء الصيادين الذين تم أسرهم في المياه الدولية قرب الصومال منذ عام 2015 تم الإفراج عنهم بعد مشاورات وإجراءات من وزارة الخارجية".ولفت إلى أن "هؤلاء الصيادين وصلوا إلى أرض الوطن عبر مطار الإمام الخميني الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20221023/تقرير-يزعم-احتجاز-الكويت-وإيران-أكثر-من-35-صيادا-عراقيا-خلال-2022-1069385663.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تعلن الإفراج عن 14 صيادا كانوا محتجزين في الصومال
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أعلن ممثل وزارة الخارجية الإيرانية حسين كرابي الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين من قبل لدى حركة الشباب الإرهابية في الصومال.
وقال كرابي إنه "تم الإفراج عن 14 صيادا من منطقة تشابهار كانوا محتجزين من قبل زمرة الشباب الإرهابية بالصومال"، بحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء
.
وأوضح أن "هؤلاء الصيادين الذين تم أسرهم في المياه الدولية قرب الصومال منذ عام 2015 تم الإفراج عنهم بعد مشاورات وإجراءات من وزارة الخارجية".
ولفت إلى أن "هؤلاء الصيادين وصلوا إلى أرض الوطن عبر مطار الإمام الخميني الدولي".