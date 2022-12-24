https://sputnikarabic.ae/20221224/إيران-تفكك-خلية-إرهابية-لتهريب-السلاح-على-الحدود-العراقية-1071559735.html
إيران تفكك خلية إرهابية لتهريب السلاح على الحدود العراقية
إيران تفكك خلية إرهابية لتهريب السلاح على الحدود العراقية
أعلن اللواء سيد محمد صالحي، قائد شرطة خوزستان الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة الحربية. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T19:33+0000
2022-12-24T19:33+0000
2022-12-24T19:33+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن اللواء سيد محمد صالحي، قائد شرطة خوزستان، أن قوات الأمن الإيرانية نجحت في تفكيك خلية إرهابية تعمل على تهريب السلاح إلى داخل البلاد، واكتشاف 25 قطعة من الأسلحة الناریة في مدینة الهويزة.وأوضح اللواء صالحي أنه مع تكثيف الإجراءات الاستخبارية من قبل الجهاز الأمن الإيراني، تم الإشارة إلى وصول شحنة أسلحة وذخائر حربية إلى النقاط الحدودية لمدينة الهويزة.وأضاف أنه عبر عملية عسكرية مشتركة ودقيقة بين ضباط المخابرات والأمن العام في مدينة الهويزة، ألقى حرس الحدود وقوات الأمن الإيرانية القبض على 3 من عناصر عصابة تقوم بتهريب الأسلحة والذخيرة في منطقة الهويزة الحدودية مع العراق.وأشار قائد شرطة خوزستان الإيرانية إلى أنه تم اكتشاف 25 قطعة مسدس من طراز "كولت" مع 50 خزنة، في وقت تمت مصادرة زورقين، مشددا على أن سلامة وأمن المواطنين الإيرانيين خط أحمر للشرطة، وأن القوات الإيرانية ستتعامل مع من ينوى انتهاكها بحزم ووفقا للقانون.ولفت اللواء سيد محمد صالحي، قائد شرطة خوزستان الإيرانية، إلى أنه في الفترة الأخيرة، تم إلقاء القبض على 19 عنصرا من عصابات تهريب الذخيرة والأسلحة في منطقة هور العظيم من قبل حرس الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20221218/إيران-تلقي-القبض-على-عصابة-تهريب-ذخيرة-في-مدينة-آبادان-1071330891.html
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العراق, إيران, العالم العربي
العراق, إيران, العالم العربي
إيران تفكك خلية إرهابية لتهريب السلاح على الحدود العراقية
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أعلن اللواء سيد محمد صالحي، قائد شرطة خوزستان الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة الحربية.
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن اللواء سيد محمد صالحي، قائد شرطة خوزستان، أن قوات الأمن الإيرانية نجحت في تفكيك خلية إرهابية تعمل على تهريب السلاح
إلى داخل البلاد، واكتشاف 25 قطعة من الأسلحة الناریة في مدینة الهويزة.
وأوضح اللواء صالحي أنه مع تكثيف الإجراءات الاستخبارية من قبل الجهاز الأمن الإيراني، تم الإشارة إلى وصول شحنة أسلحة وذخائر حربية إلى النقاط الحدودية لمدينة الهويزة.
وأضاف أنه عبر عملية عسكرية مشتركة ودقيقة بين ضباط المخابرات والأمن العام في مدينة الهويزة، ألقى حرس الحدود وقوات الأمن الإيرانية القبض على 3 من عناصر عصابة تقوم بتهريب الأسلحة والذخيرة في منطقة الهويزة الحدودية مع العراق.
وأشار قائد شرطة خوزستان الإيرانية إلى أنه تم اكتشاف 25 قطعة مسدس من طراز "كولت" مع 50 خزنة، في وقت تمت مصادرة زورقين، مشددا على أن سلامة وأمن المواطنين الإيرانيين خط أحمر للشرطة، وأن القوات الإيرانية
ستتعامل مع من ينوى انتهاكها بحزم ووفقا للقانون.
ولفت اللواء سيد محمد صالحي، قائد شرطة خوزستان الإيرانية، إلى أنه في الفترة الأخيرة، تم إلقاء القبض على 19 عنصرا من عصابات تهريب الذخيرة والأسلحة في منطقة هور العظيم من قبل حرس الحدود.