https://sputnikarabic.ae/20221224/إيفانكا-ترامب-استاءت-واهتزت-بشكل-واضح-بعد-رفض-والدها-التدخل-لوقف-اقتحام-الكونغرس-1071544477.html

إيفانكا ترامب استاءت واهتزت بشكل واضح بعد رفض والدها التدخل لوقف اقتحام الكونغرس

إيفانكا ترامب استاءت واهتزت بشكل واضح بعد رفض والدها التدخل لوقف اقتحام الكونغرس

كشف التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، ‏أن إيفانكا ترامب، اهتزت بشدة وغضبت، بعد رفض والدها، الرئيس... 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T11:49+0000

2022-12-24T11:49+0000

2022-12-24T11:49+0000

دونالد ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا للتقرير النهائي للجنة المكونة من 9 أعضاء، فقد أخبرت إيفانكا ترامب المحققين أنها حاولت إقناع والدها بالتدخل، عندما أصبح معروفا أن عصابة مشاغبة من أنصاره كانت تهاجم ضباط الشرطة، وتنهب مقر المجلس التشريعي الأمريكي، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وعندما رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مطالبه ابنته الكبرى إيفانكا بوقف أعمال العنف في الكونغرس، اهتزت لدرجة لاحظها موظفو البيت الأبيض، بحسب التقرير.وأخبر شاهد واحد على الأقل لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، أن إيفانكا ترامب كانت "مستاءة بشكل واضح" بعد خروجها من التحدث مع والدها، وبدا كما لو كانت قد أجرت معه "محادثة صعبة".وقال إن إيفانكا ترامب حاولت إقناع والدها بالتغريد لمتابعيه على "تويتر" لكي "يظلوا مسالمين"، خلال أعمال الشغب.فيما قالت كاسيدي هاتشينسون، المساعدة السابقة لرئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في شهادتها للجنة إنها تتذكر إيفانكا ترامب، وهي تقول كيف أنها "رغبت من والدها أن يرسل أتباعه إلى منازلهم بسلام وقت أحداث الشغب".وأصدرت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير تقريرها النهائي، الذي طال انتظاره، والمكون من 845 صفحة ليلة الخميس الماضي، والذي تم نشره بعد 3 أيام من عقد اللجنة اجتماعها النهائي، وكشف النقاب عن عدة إحالات جنائية تستهدف ترامب.واتهم تقرير لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس، يوم الخميس، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالانخراط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020.قال تقرير اللجنة إن ترامب فشل في التحرك لمنع مناصريه من مهاجمة مبنى الكابيتول.ومن بين توصيات اللجنة أن تنظر لجان الكونغرس التي تتمتع بهذه السلطة في إنشاء "آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع" ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل بسبب أدلة على أنه انتهك قسمه الدستوري بدعم دستور الولايات المتحدة أثناء الانخراط في تمرد.وكتب رئيس اللجنة النائب بيني طومسون، في مقدمة التقرير: "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية ناجح عن طريق قلب مؤسساتنا الديمقراطية، وإثارة العنف، وكما رأيت، فتح الباب أمام من يهدد حقدهم وتعصبهم المساواة و"العدالة لجميع الأمريكيين".وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221223/ترامب-يستنكر-التقرير-النهائي-للجنة-التحقيق-في-أحداث-اقتحام-الكونغرس-ويعتبره-حزبيا-للغاية--1071526821.html

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