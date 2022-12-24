https://sputnikarabic.ae/20221224/احتراق-مدمرة-أمريكية-خلال-توقفها-داخل-ميناء-في-فلوريدا-1071551214.html

احتراق مدمرة أمريكية خلال توقفها داخل ميناء في فلوريدا

احتراق مدمرة أمريكية خلال توقفها داخل ميناء في فلوريدا

اندلعت النيران في المدمرة الأمريكية "يو إس إس كراني" خلال وجودها داخل ميناء تابع للأسطول الأمريكي في ولاية فلوريدا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T14:57+0000

2022-12-24T14:57+0000

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ولم تكشف البحرية الأمريكية تفاصيل الحادث الذي وقع، أمس الجمعة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري تايمز" الأمريكي.لكن الموقع أشار إلى أنه تم نقل 6 من البحارة الذين كانوا على متن المدمرة إلى المستشفى، بينما استطاع طاقمها من السيطرة على الحريق بمساعدة فرق الطوارئ، بينما تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وحجم الخسائر الناتجة عنه.وتنتمي المدمرة "يو إس إس كارني" إلى فئة المدمرات الأمريكة "أرلي بيرك"، التي تعد من أحدث المدمرات في الأسطول الحربي الأمريكي.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثالث أضخم أسطول حربي في العالم بعد الصين وروسيا اللتين تحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.ويضم الأسطول الأمريكي 484 وحدة بحرية بينها 92 مدمرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

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