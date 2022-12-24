https://sputnikarabic.ae/20221224/البرلمان-الليبي-يطالب-مصر-بـالتراجع-الفوري-عن-قرارها-بشأن-الحدود-البحرية-1071539838.html
البرلمان الليبي يطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية
البرلمان الليبي يطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية
أعلن مجلس النواب الليبي، رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد"، دون أي مشاورات سابقة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T08:02+0000
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وعبرت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين له في بيان مشترك مساء الخميس، نشره المجلس عبر موقعه الرسمي، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وطالبتا الدولة المصرية بـ"التراجع الفوري عنه".وأشار إلى أن "الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا".وشددت اللجنتان على أن ترسيم الحدود "يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرار جمهوريا يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقا لموقع "ماسبيرو" المصري.وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق، وصولا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقا للمرجع الجيوديسى "WGS84".
https://sputnikarabic.ae/20221218/تركيا-تدعو-لحوار-بين-مصر-وليبيا-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-1071317597.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
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البرلمان الليبي يطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية
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أعلن مجلس النواب الليبي، رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد"، دون أي مشاورات سابقة.
وعبرت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين له في بيان مشترك مساء الخميس، نشره المجلس عبر موقعه الرسمي
، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وطالبتا الدولة المصرية بـ"التراجع الفوري عنه".
واعتبر البيان أن "ما حصل هو تجاوز لروح الأخوة وانتهاك للسيادة لا يمكن القبول بهما باعتباره ترسيماً غير عادل وبموجب القانون الدولي وتعدياً صريحاً على الحدود البحرية لليبيا".
وأشار إلى أن "الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا
".
وشددت اللجنتان على أن ترسيم الحدود
"يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرار جمهوريا يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقا لموقع
"ماسبيرو" المصري.
وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق، وصولا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقا للمرجع الجيوديسى "WGS84".