عربي
https://sputnikarabic.ae/20221224/البرلمان-الليبي-يطالب-مصر-بـالتراجع-الفوري-عن-قرارها-بشأن-الحدود-البحرية-1071539838.html
البرلمان الليبي يطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية
البرلمان الليبي يطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية
أعلن مجلس النواب الليبي، رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد"، دون أي مشاورات سابقة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T08:02+0000
2022-12-24T08:02+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وعبرت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين له في بيان مشترك مساء الخميس، نشره المجلس عبر موقعه الرسمي، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وطالبتا الدولة المصرية بـ"التراجع الفوري عنه".وأشار إلى أن "الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا".وشددت اللجنتان على أن ترسيم الحدود "يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرار جمهوريا يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقا لموقع "ماسبيرو" المصري.وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق، وصولا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقا للمرجع الجيوديسى "WGS84".
https://sputnikarabic.ae/20221218/تركيا-تدعو-لحوار-بين-مصر-وليبيا-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-1071317597.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

البرلمان الليبي يطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية

08:02 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Andrei Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مجلس النواب الليبي، رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد"، دون أي مشاورات سابقة.
وعبرت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين له في بيان مشترك مساء الخميس، نشره المجلس عبر موقعه الرسمي، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وطالبتا الدولة المصرية بـ"التراجع الفوري عنه".

واعتبر البيان أن "ما حصل هو تجاوز لروح الأخوة وانتهاك للسيادة لا يمكن القبول بهما باعتباره ترسيماً غير عادل وبموجب القانون الدولي وتعدياً صريحاً على الحدود البحرية لليبيا".

وأشار إلى أن "الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا".

وشددت اللجنتان على أن ترسيم الحدود "يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار".
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
تركيا تدعو لحوار بين مصر وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية
18 ديسمبر, 09:57 GMT
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرار جمهوريا يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقا لموقع "ماسبيرو" المصري.
وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق، وصولا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقا للمرجع الجيوديسى "WGS84".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала