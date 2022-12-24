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البنك الدولي يوافق على منح مصر 500 مليون دولار
البنك الدولي يوافق على منح مصر 500 مليون دولار
أعلنت مصر موافقة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهودها للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T07:26+0000
2022-12-24T07:27+0000
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وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، ستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.وتلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.ووفقا للبيان، استحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين من هذا البرنامج، كما يركز المشروع على صعيد مصر.وذكر البيان أن البرنامج الجديد من البنك الدولي، يعتبر جزء من التمويلات التنموية الميسرة التي اتفقت عليها مصر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13.7 مليار دولار خلال العام الجاري.ومن ضمنها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة، بما في ذلك 2.4 مليار دولار دعما للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.وتبلغ قيمة المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 6.8 مليار دولار، من خلال 14 مشروعا، بالإضافة إلى 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات، بحسب البيان.
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي

البنك الدولي يوافق على منح مصر 500 مليون دولار

07:26 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 24.12.2022)
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© flickr.com / Shiny Things
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أعلنت مصر موافقة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهودها للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، ستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.
وتلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
ووفقا للبيان، استحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين من هذا البرنامج، كما يركز المشروع على صعيد مصر.
وذكر البيان أن البرنامج الجديد من البنك الدولي، يعتبر جزء من التمويلات التنموية الميسرة التي اتفقت عليها مصر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13.7 مليار دولار خلال العام الجاري.
ومن ضمنها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة، بما في ذلك 2.4 مليار دولار دعما للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.
وتبلغ قيمة المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 6.8 مليار دولار، من خلال 14 مشروعا، بالإضافة إلى 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات، بحسب البيان.
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