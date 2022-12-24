https://sputnikarabic.ae/20221224/الجزائر-صادراتنا-خارج-قطاع-المحروقات-بلغت-في-نوفمبر-الماضي-6-مليارات-دولار-1071541611.html
الجزائر: صادراتنا خارج قطاع المحروقات بلغت في نوفمبر الماضي 6 مليارات دولار
الجزائر: صادراتنا خارج قطاع المحروقات بلغت في نوفمبر الماضي 6 مليارات دولار
أعلنت الحكومة الجزائرية أن صادراتها خارج قطاع المحروقات بلغت 6 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T09:58+0000
2022-12-24T09:58+0000
2022-12-24T09:58+0000
الجزائر
العالم العربي
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ووفق تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، أوضح وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن الحكومة تعمل على ترشيد الواردات، من خلال إعادة تأطيرها.وأشار إلى أن هدف الحكومة من ذلك يتمثل في "تحويل الجزائر من سوق مستهلك لأكثر من 60 مليار دولار خلال العشر سنوات الفارطة، إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تغطي الاحتياجات الوطنية".وقال رزيق: "الجزائر سجلت ولأول مرة في تاريخها منحى تصاعدي منذ 2020، للصادرات خارج قطاع المحروقات، لتبلغ في شهر نوفمبر لهذه السنة، أكثر من 6 ملايير دولار أمريكي".وناشد وزير التجارة الجزائري، الدول الأفريقية بضرورة "العمل سويا من أجل تخفيف حدة آثر هذه الأزمة، التي طالت اقتصاداتنا، من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي وإدماج إقتصاداتنا".وفيما أوضح رزيق أن إستراتيجية بلاده تقوم على "التنويع المثمر للشركاء الاقتصاديين والتجاريين على الصعيد العالمي والأفريقي"، فقد كشف أن منطقة التبادل الأفريقي الحر ستتيح "لنا ولشركائنا المستثمرين سوق واعدة ذات نمو اقتصادي بأكثر من 3000 مليار دولار".طالع أيضا: رئيس الحكومة الجزائرية: التصنيفات الصادرة من المنظمات العالمية لا تعكس أوضاعنا الاقتصادية
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر: صادراتنا خارج قطاع المحروقات بلغت في نوفمبر الماضي 6 مليارات دولار
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أعلنت الحكومة الجزائرية أن صادراتها خارج قطاع المحروقات بلغت 6 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ووفق تصريحات
نقلتها جريدة النهار الجزائرية، أوضح وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن الحكومة تعمل على ترشيد الواردات، من خلال إعادة تأطيرها.
وأشار إلى أن هدف الحكومة من ذلك يتمثل في "تحويل الجزائر
من سوق مستهلك لأكثر من 60 مليار دولار خلال العشر سنوات الفارطة، إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تغطي الاحتياجات الوطنية".
وقال رزيق: "الجزائر سجلت ولأول مرة في تاريخها منحى تصاعدي منذ 2020، للصادرات خارج قطاع المحروقات، لتبلغ في شهر نوفمبر لهذه السنة، أكثر من 6 ملايير دولار أمريكي".
تصريحات الوزير الجزائري جاءت خلال افتتاحه الدورة 36 لمهرجان "أسيهار" الدولي تحت شعار "تمنغست بوابة السوق الافريقية"، والتي بدأت أمس وتستمر حتى الـ6 من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وناشد وزير التجارة الجزائري، الدول الأفريقية بضرورة "العمل سويا من أجل تخفيف حدة آثر هذه الأزمة، التي طالت اقتصاداتنا، من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي وإدماج إقتصاداتنا".
وفيما أوضح
رزيق أن إستراتيجية بلاده تقوم على "التنويع المثمر للشركاء الاقتصاديين والتجاريين على الصعيد العالمي والأفريقي"، فقد كشف أن منطقة التبادل الأفريقي الحر ستتيح "لنا ولشركائنا المستثمرين سوق واعدة ذات نمو اقتصادي بأكثر من 3000 مليار دولار".