https://sputnikarabic.ae/20221224/الخارجية-الروسية-موسكو-تحافظ-على-حجم-إمدادات-النفط-عبر-خط-أنابيب-دروجبا-في-العام-المقبل-1071537580.html
الخارجية الروسية: موسكو تحافظ على حجم إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل
الخارجية الروسية: موسكو تحافظ على حجم إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام القادم عند المستوى الحالي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين: "يمكنني أن أؤكد، أن رئيس شركة ترانسنفط الروسية، نيكولاي توكاريف، أعلن في 20 كانون الأول/ ديسمبر، أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" في العام القادم سيبقى عند المستوى الحالي".هذا، وكانت شحنات نفط روسية عبر خط أنابيب "دروجبا" الرئيسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا، استؤنفت في 16 من الشهر الماضي بعد إغلاق مؤقت.وتبدأ شبكة خطوط أنابيب "دروجبا" من روسيا وتمر عبر بيلاروس إلى أوكرانيا، حيث تتفرع لتزود العديد من البلدان التي تعتمد على هذه الإمدادات في شرق ووسط أوروبا، بما في ذلك مصافي التكرير في هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها دول غير ساحلية.
https://sputnikarabic.ae/20221116/استئناف-إمدادات-النفط-من-روسيا-عبر-الفرع-الجنوبي-من-خط-أنابيب-دروجبا-1070250099.html
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روسيا, أخبار النفط الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار النفط الروسي, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو تحافظ على حجم إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل
02:24 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 02:26 GMT 24.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام القادم عند المستوى الحالي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين: "يمكنني أن أؤكد، أن رئيس شركة ترانسنفط الروسية، نيكولاي توكاريف، أعلن في 20 كانون الأول/ ديسمبر، أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" في العام القادم سيبقى عند المستوى الحالي".
هذا، وكانت شحنات نفط روسية عبر خط أنابيب "دروجبا"
الرئيسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا، استؤنفت في 16 من الشهر الماضي بعد إغلاق مؤقت.
وتبدأ شبكة خطوط أنابيب "دروجبا" من روسيا وتمر عبر بيلاروس إلى أوكرانيا، حيث تتفرع لتزود العديد من البلدان التي تعتمد على هذه الإمدادات في شرق ووسط أوروبا، بما في ذلك مصافي التكرير في هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها دول غير ساحلية.