عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-190-عسكريا-أوكرانيا-ومرتزقة-في-مناطق-متفرقة-خلال-يوم-واحد-1071547451.html
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة، في يوم واحد، في مناطق متفرقة، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T13:16+0000
2022-12-24T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_d5fffba9057f352624f953673af8d198.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت، إنه "في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين بيك آب".وأضافت أن "القوات الأوكرانية في منطقة بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات أخرى".وتابعت أنه "في منطقة بلدة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بلغت خسائر العدو في يوم واحد نحو 60 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة".وأكدت الدفاع الروسية أنه "في منطقة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات أخرى".وتابعت الدفاع الروسية: "تم إسقاط طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت أنه "تم تدمير 15 طائرة دون طيار، في مناطق إيغوروفكا ويلينوفكا وكيريلوفكا وفولودينو وأرتيموفسك وأولجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكولومييتشيكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا زبيرييفكا في مقاطعة خيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221223/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-30-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-عتاد-عسكري-على-محور-كوبيانسك-1071525950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d39d0bcd80df31e011a588bea2419356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة في مناطق متفرقة خلال يوم واحد

13:16 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 24.12.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة، في يوم واحد، في مناطق متفرقة، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت، إنه "في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين بيك آب".
وأضافت أن "القوات الأوكرانية في منطقة بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات أخرى".
وتابعت أنه "في منطقة بلدة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بلغت خسائر العدو في يوم واحد نحو 60 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة".
وأكدت الدفاع الروسية أنه "في منطقة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات أخرى".
وتابعت الدفاع الروسية: "تم إسقاط طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت أنه "تم تدمير 15 طائرة دون طيار، في مناطق إيغوروفكا ويلينوفكا وكيريلوفكا وفولودينو وأرتيموفسك وأولجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكولومييتشيكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا زبيرييفكا في مقاطعة خيرسون".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد عسكري على محور كوبيانسك
أمس, 14:06 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала