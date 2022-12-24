https://sputnikarabic.ae/20221224/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-190-عسكريا-أوكرانيا-ومرتزقة-في-مناطق-متفرقة-خلال-يوم-واحد-1071547451.html

"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة في مناطق متفرقة خلال يوم واحد

"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة في مناطق متفرقة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة، في يوم واحد، في مناطق متفرقة، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T13:16+0000

2022-12-24T13:16+0000

2022-12-24T13:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت، إنه "في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين بيك آب".وأضافت أن "القوات الأوكرانية في منطقة بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات أخرى".وتابعت أنه "في منطقة بلدة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بلغت خسائر العدو في يوم واحد نحو 60 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة".وأكدت الدفاع الروسية أنه "في منطقة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات أخرى".وتابعت الدفاع الروسية: "تم إسقاط طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت أنه "تم تدمير 15 طائرة دون طيار، في مناطق إيغوروفكا ويلينوفكا وكيريلوفكا وفولودينو وأرتيموفسك وأولجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكولومييتشيكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا زبيرييفكا في مقاطعة خيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221223/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-30-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-عتاد-عسكري-على-محور-كوبيانسك-1071525950.html

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روسيا, القوات الروسية