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https://sputnikarabic.ae/20221224/الرئيس-التونسي-مؤكدا-على-تسريع-التقاضي-من-غير-المعقول-أن-تظل-القضايا-لسنوات-دون-البت-فيها-1071538951.html
الرئيس التونسي مؤكدا على تسريع التقاضي: من غير المعقول أن تظل القضايا لسنوات دون البت فيها
الرئيس التونسي مؤكدا على تسريع التقاضي: من غير المعقول أن تظل القضايا لسنوات دون البت فيها
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة تسريع حركة التقاضي في بلاده مستنكرا أن تظل القضايا لسنوات دون حكم نهائي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T06:44+0000
2022-12-24T06:44+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ووفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ونشرته عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، قال سعيد: "من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها".تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله أمس الجمعة، بقصر قرطاج، السيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل التونسية.وتناول اللقاء كذلك ما يسمى بـ "العقوبات البديلة والسوار الالكتروني"، حيث أوضح البيان أن هذا السوا ر "يمكن أن يمثل عقوبة سالبة للحرية خارج السجن، إلى جانب العمل من أجل المصلحة العامة."وكان الرئيس التونسي قد أصدر بمناسبة عيد ثورة الـ17 من ديسمبر، توجيهات تقضي بالعفو الخاص عن "1650 محكوما عليهم، وهو ما يؤدّي إلى إطلاق سراح 415 سجينا".طالع أيضا: وكالة: القضاء العسكري في تونس يعتقل صحفيا كشف "محادثات بين الجيش والرئيس"
https://sputnikarabic.ae/20220603/النهضة-التونسية-إعفاء-الرئيس-للقضاة-خطوة-لوضع-اليد-على-القضاء-1063049096.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي مؤكدا على تسريع التقاضي: من غير المعقول أن تظل القضايا لسنوات دون البت فيها

06:44 GMT 24.12.2022
© Sputnik . M.Gaderaمسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . M.Gadera
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة تسريع حركة التقاضي في بلاده مستنكرا أن تظل القضايا لسنوات دون حكم نهائي.
ووفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ونشرته عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، قال سعيد: "من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها".
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
"النهضة" التونسية: إعفاء الرئيس للقضاة خطوة لوضع اليد على القضاء
3 يونيو, 17:15 GMT
تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله أمس الجمعة، بقصر قرطاج، السيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل التونسية.
وتناول اللقاء كذلك ما يسمى بـ "العقوبات البديلة والسوار الالكتروني"، حيث أوضح البيان أن هذا السوا ر "يمكن أن يمثل عقوبة سالبة للحرية خارج السجن، إلى جانب العمل من أجل المصلحة العامة."

وشدّد سعيد على ضرورة "تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "لا يُمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل"، وفقا للبيان.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر بمناسبة عيد ثورة الـ17 من ديسمبر، توجيهات تقضي بالعفو الخاص عن "1650 محكوما عليهم، وهو ما يؤدّي إلى إطلاق سراح 415 سجينا".
طالع أيضا: وكالة: القضاء العسكري في تونس يعتقل صحفيا كشف "محادثات بين الجيش والرئيس"
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