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https://sputnikarabic.ae/20221224/الرئيس-الفلسطيني-يصل-إلى-بيت-لحم-للمشاركة-في-قداس-أعياد-الميلاد-1071558943.html
الرئيس الفلسطيني يصل إلى بيت لحم للمشاركة في قداس أعياد الميلاد
الرئيس الفلسطيني يصل إلى بيت لحم للمشاركة في قداس أعياد الميلاد
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الغربي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T18:41+0000
2022-12-24T18:41+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
بيت لحم
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رام الله - سبوتنيك. وسيشارك الرئيس الفلسطيني في قداس منتصف الليل هذه الليلة والذي يقام في كنيسة المهد.واستقبل عباس عددا من فعاليات بيت لحم، واطلع على أوضاع المحافظة، مؤكدا أهمية العمل لدعم صمود المواطنين، والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتطبيق سيادة القانون.وكان بطريرك الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسبالا قد وصل إلى مدينة بيت لحم، إيذانا ببدء احتفالات الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد، وأقيمت له مراسم استقبال رسمية حيث رافقه المطارنة والأساقفة وكبار رجال البطريركية ووجهاء الرعية.وكان الموكب البطريركي قد انطلق من ديوان البطريركية اللاتينية في القدس صوب مدينة بيت لحم وصولا إلى ساحة دير مار إلياس، حيث استقبل هناك حسب التقليد المتبع.وعلى صوت أجراس كنيسة المهد، تقدم البطريرك برفقة مستقبليه على بلاط كنيسة المهد يتقدمه القساوسة والشمامسة والآباء الكهنة من معهد الإكليرية بيت جالا، حيث جرى وداعه من قبل مستقبليه ومن ثم دخل الكنيسة واستقبله رئيس دير اللاتين، ثم ترأس قداسا خاصا استعدادا لقداس منتصف الليل الذي سيترأسه البطريرك بيتسبالا.
https://sputnikarabic.ae/20221224/انطلاق-الاحتفالات-بعيد-الميلاد-في-بيت-لحم-والأراضي-الفلسطينية-صور-1071556715.html
بيت لحم
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, بيت لحم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, بيت لحم

الرئيس الفلسطيني يصل إلى بيت لحم للمشاركة في قداس أعياد الميلاد

18:41 GMT 24.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . POOL
/
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الغربي.
رام الله - سبوتنيك. وسيشارك الرئيس الفلسطيني في قداس منتصف الليل هذه الليلة والذي يقام في كنيسة المهد.
واستقبل عباس عددا من فعاليات بيت لحم، واطلع على أوضاع المحافظة، مؤكدا أهمية العمل لدعم صمود المواطنين، والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتطبيق سيادة القانون.
وكان بطريرك الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسبالا قد وصل إلى مدينة بيت لحم، إيذانا ببدء احتفالات الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد، وأقيمت له مراسم استقبال رسمية حيث رافقه المطارنة والأساقفة وكبار رجال البطريركية ووجهاء الرعية.
وكان الموكب البطريركي قد انطلق من ديوان البطريركية اللاتينية في القدس صوب مدينة بيت لحم وصولا إلى ساحة دير مار إلياس، حيث استقبل هناك حسب التقليد المتبع.
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية... صور
16:51 GMT
وعلى صوت أجراس كنيسة المهد، تقدم البطريرك برفقة مستقبليه على بلاط كنيسة المهد يتقدمه القساوسة والشمامسة والآباء الكهنة من معهد الإكليرية بيت جالا، حيث جرى وداعه من قبل مستقبليه ومن ثم دخل الكنيسة واستقبله رئيس دير اللاتين، ثم ترأس قداسا خاصا استعدادا لقداس منتصف الليل الذي سيترأسه البطريرك بيتسبالا.
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