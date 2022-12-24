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"الصحة الكويتية" تنفي إلغاء الفصل بين الرجال والنساء في الخدمات الصحية
"الصحة الكويتية" تنفي إلغاء الفصل بين الرجال والنساء في الخدمات الصحية
نفت وزارة الصحة الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إلغاء الفصل بين الرجال والنساء في تقديم الخدمات الصحية. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T10:46+0000
2022-12-24T10:46+0000
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ووفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن نهجها في تقديم الخدمات داخل مؤسساتها الصحية لم يتغير.وقال البيان: "تؤكد وزارة الصحة على أن منهجية تقديم الخدمة الصحية لم يطرأ عليها أي تغيير، نافيةً كل ما يتم تداوله عن إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية للرجال والنساء".وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا ما يفيد بأن وزارة الصحة الكويتية قد ألغت الفصل القائم بين الرجال والنساء في تقديم الخدمات الصحية، وهو ما يخالف ما استقر عليه العرف داخل المؤسسات العلاجية الكويتية.طالع أيضا: وزير الصحة الكويتي: نسعى لنقل التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات محليا
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

"الصحة الكويتية" تنفي إلغاء الفصل بين الرجال والنساء في الخدمات الصحية

10:46 GMT 24.12.2022
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مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
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نفت وزارة الصحة الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إلغاء الفصل بين الرجال والنساء في تقديم الخدمات الصحية.
ووفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن نهجها في تقديم الخدمات داخل مؤسساتها الصحية لم يتغير.
وقال البيان: "تؤكد وزارة الصحة على أن منهجية تقديم الخدمة الصحية لم يطرأ عليها أي تغيير، نافيةً كل ما يتم تداوله عن إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية للرجال والنساء".

وأوضحت أن "جميع المؤسسات العلاجية تلتزم بصون وحماية وحفظ حق المريض بالخصوصية، وسرية المعلومات المتعلقة به"، مناشدة ضرورة "استقاء الأخبار من المصادر الرسمية، وتحرّي الدقة في النشر".

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا ما يفيد بأن وزارة الصحة الكويتية قد ألغت الفصل القائم بين الرجال والنساء في تقديم الخدمات الصحية، وهو ما يخالف ما استقر عليه العرف داخل المؤسسات العلاجية الكويتية.
طالع أيضا: وزير الصحة الكويتي: نسعى لنقل التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات محليا
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