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https://sputnikarabic.ae/20221224/الصحة-المصرية-إصابة-27-شخصا-إثر-انهيار-مدرج-ملعب-رياضي-أثناء-مباراة-لكرة-السلة-1071561186.html
الصحة المصرية: إصابة 27 شخصا إثر انهيار مدرج ملعب رياضي أثناء مباراة لكرة السلة
الصحة المصرية: إصابة 27 شخصا إثر انهيار مدرج ملعب رياضي أثناء مباراة لكرة السلة
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، إصابة 27 شخصا في حادث انهيار مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، في بيان، إن "الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي".وأفادت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق، بأن مباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري لكرة السلة توقفت بعد انهيار جزئي تعرضت له مدرجات جماهير الاتحاد السكندري.وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم السبت.وأفاد الموقع الإلكتروني "ياللا كورة"، مساء اليوم السبت، بأن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى توقفها قبل لحظات من نهاية الربع الثالث للمباراة.وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى لكرة السلة في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية، وهي المباراة التي توقفت عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.وتدخل أطباء الفريقين لإسعاف المصابين من الجمهور، بمساعدة من لاعبي الفريقين وجماهير الأهلي التي توجهت لمدرج الاتحاد الذي شهد انهيار المنصة.
https://sputnikarabic.ae/20221224/رفض-اللاعبون-استكمالها-بعد-انهيار-المنصة-إلغاء-مباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري-في-كرة-السلة-1071560921.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الصحة المصرية: إصابة 27 شخصا إثر انهيار مدرج ملعب رياضي أثناء مباراة لكرة السلة

21:10 GMT 24.12.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، إصابة 27 شخصا في حادث انهيار مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، في بيان، إن "الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي".
وأفادت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق، بأن مباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري لكرة السلة توقفت بعد انهيار جزئي تعرضت له مدرجات جماهير الاتحاد السكندري.
كرة السلة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
مجتمع
رفض اللاعبون استكمالها بعد انهيار المنصة... إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة
20:55 GMT
وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم السبت.
وأفاد الموقع الإلكتروني "ياللا كورة"، مساء اليوم السبت، بأن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى توقفها قبل لحظات من نهاية الربع الثالث للمباراة.
وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى لكرة السلة في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية، وهي المباراة التي توقفت عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.
وتدخل أطباء الفريقين لإسعاف المصابين من الجمهور، بمساعدة من لاعبي الفريقين وجماهير الأهلي التي توجهت لمدرج الاتحاد الذي شهد انهيار المنصة.
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