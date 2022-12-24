https://sputnikarabic.ae/20221224/العراق-السوداني-يوجه-جميع-أجهزة-الدولة-لدعم-خليجي-25-1071561578.html

العراق.. السوداني يوجه جميع أجهزة الدولة لدعم "خليجي 25"

العراق.. السوداني يوجه جميع أجهزة الدولة لدعم "خليجي 25"

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جميع أجهزة الدولة العراقية بدعم بطولة "خليجي 25" المقامة في محافظة البصرة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال لقائه وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع في مدينة البصرة برفقة المحافظ أسعد العيداني، توجيه السوداني جميع أجهزة الدولة من أجل دعم بطولة "خليجي 25".وتلقت الوكالة بيانا عن حيان عبد الغني أن "محمد شياع السوداني وجه جميع الوزارات المعنية والأجهزة المختصة في الحكومة والدولة باستنفار جهودها وطاقاتها، لتقديم الدعم المادي والفني واللوجستي لمحافظة البصرة ولوزارة الشباب وللاتحاد العراقي لكرة القدم، لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الخليجية على أرض البصرة الفيحاء وإنه يتابع شخصيا الاستعدادات الجارية".وجاءت زيارة وزير النفط لمحافظة البصرة من أجل الوقوف على آخر استعدادات الجهات العراقية المعنية في المحافظة بهدف غرض تلبية احتياجاتها، وتذليل جميع المعوقات التي قد تعترض سير العمل.وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، قد ذكر، أول أمس الخميس، أن بلاده مستعدة تماما لاستضافة ونجاح بطولة "خليجي 25".وحددت السلطات العراقية مَنفذين سيكون لهما الثقل الأكبر لاستقبال الجماهير، وهما منفذي صفوان ومطار البصرة، حيث أشار الوائلي إلى "تعزيز المنافذ بالموارد البشرية الكافية لضمان انسيابية دخول الجماهير وضمان إجراءات سلامة التفتيش".ولفت المسؤول العراقي إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح البطولة الخليجية، وإظهار العراق بالمظهر الذي يليق بهذا الاسم الكبير، منوها إلى أن محافظة البصرة التي تستضيف البطولة تبذل الجهود لتهيئة الصالات وترميم واستحداث صالات جديدة في مطارها وكذلك في منفذ صفوان الحدودي استعدادا لاستضافة البطولة.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية:وشدد عمر الوائلي على أن بطولة "خليجي 25" ستكون على مستوى عال من التنظيم.ويذكر أن بطولة كأس الخليج في نسختها الـ25 ستقام في مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 - 19 يناير/كانون الثاني 2023، في وقت تنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بين منتخبي العراق وسلطنة عمان.

https://sputnikarabic.ae/20220920/البصرة-تنهي-95-من-ملعب-الميناء-الأولمبي-استعدادا-لاستضافة-خليجي-25-1067989336.html

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