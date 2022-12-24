https://sputnikarabic.ae/20221224/العراق-يعلن-عن-إجراءات-جديدة-لتوفير-الدولار-للجمهور-1071553481.html
العراق يعلن عن إجراءات جديدة لتوفير الدولار للجمهور
العراق يعلن عن إجراءات جديدة لتوفير الدولار للجمهور
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لتوفير الدولار للجمهور. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T15:55+0000
2022-12-24T15:55+0000
2022-12-24T15:55+0000
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سعر الدولار اليوم
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جاء هذا في تصريحات لمستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إنه تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي، كمصارف حكومية لتوفير العملة الأجنبية للجمهور.وأشار إلى أن توفير العملة الأجنبية يهدف لسد احتياجات مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها.وأوضح الياسري أنه جرى تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا كارد الذين لديهم حسابات بهذه المصارف، إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، وللمسافرين بـ1465.وذكر مستشار البنك المركزي أن حاملي البطاقات يمكنهم استخدامها خارج البلاد للتسوق أو سحب نقود بعملة البلد المسافر إليه.وفيما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لديهم حسابا مصرفيا ولا يحملون بطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، قال المسؤول العراقي إنه يمكنهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم إيداع المبلغ الذي يرغب في تحويله حتى 10 آلاف دولار.واعتبر أن هذه الإجراءات ستساعد في زيادة عرض الدولار على أساس أن البنك سوف يبيع الدولار بشكل نقدي يوميا للمصارف وشركات الصيرفة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/السوداني-بعد-رفع-سعر-صرف-الدولار-وضع-العراق-المالي-في-أحسن-أحواله-1071245314.html
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أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم
أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم
العراق يعلن عن إجراءات جديدة لتوفير الدولار للجمهور
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أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لتوفير الدولار للجمهور.
جاء هذا في تصريحات لمستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي إنه تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي، كمصارف حكومية لتوفير العملة الأجنبية للجمهور.
وأشار إلى أن توفير العملة الأجنبية يهدف لسد احتياجات مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها.
وأوضح الياسري أنه جرى تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا كارد الذين لديهم حسابات بهذه المصارف، إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، وللمسافرين بـ1465.
وذكر مستشار البنك المركزي
أن حاملي البطاقات يمكنهم استخدامها خارج البلاد للتسوق أو سحب نقود بعملة البلد المسافر إليه.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لديهم حسابا مصرفيا ولا يحملون بطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، قال المسؤول العراقي إنه يمكنهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم إيداع المبلغ الذي يرغب في تحويله حتى 10 آلاف دولار.
واعتبر أن هذه الإجراءات ستساعد في زيادة عرض الدولار على أساس أن البنك سوف يبيع الدولار بشكل نقدي يوميا للمصارف وشركات الصيرفة.