https://sputnikarabic.ae/20221224/الكرملين-بوتين-يبحث-هاتفيا-مع-علييف-سبل-توفير-الأمن-على-الحدود-الأذربيجانية-الأرمينية-1071541188.html
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف القضايا المتعلقة بالأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، وذلك... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T09:48+0000
2022-12-24T09:48+0000
2022-12-24T09:48+0000
روسيا
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وذكر الكرملين، في بيان اليوم "بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وتم التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالتنفيذ العملي للاتفاقيات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا والمتعلقة على وجه الخصوص بضمان الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمنية".هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت يوم الخميس الماضي، بأن لقاء وزراء خارجية، روسيا وأرمينيا وأذربيجان، الذي كان من المفترض أن يبحث إعداد معاهدة سلام، خطط لعقده في 23 ديسمبر/ كانون الأول، لكن يريفان رفضت المشاركة.وجاء في بيان الوزارة على موقعها: "تم الإعراب عن الأسف لقرار يريفان رفض المشاركة في لقاء وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا المقرر عقده في 23 ديسمبر/ كانون الأول، في موسكو لبحث مسائل إعداد معاهدة سلام".تعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/ شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.
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روسيا
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف القضايا المتعلقة بالأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، وذلك في ظل الخلافات المستمرة بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.
وذكر الكرملين، في بيان اليوم "بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وتم التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالتنفيذ العملي للاتفاقيات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا والمتعلقة على وجه الخصوص بضمان الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمنية".
هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت
يوم الخميس الماضي، بأن لقاء وزراء خارجية، روسيا وأرمينيا وأذربيجان، الذي كان من المفترض أن يبحث إعداد معاهدة سلام، خطط لعقده في 23 ديسمبر/ كانون الأول، لكن يريفان رفضت المشاركة.
وجاء في بيان الوزارة على موقعها: "تم الإعراب عن الأسف لقرار يريفان رفض المشاركة في لقاء وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا المقرر عقده في 23 ديسمبر/ كانون الأول، في موسكو لبحث مسائل إعداد معاهدة سلام".
تعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/ شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.