https://sputnikarabic.ae/20221224/المحكمة-الجنائية-الدولية-تحيل-ملف-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-إلى-مجموعة-المعلومات--1071557769.html

المحكمة الجنائية الدولية تحيل ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى مجموعة المعلومات

المحكمة الجنائية الدولية تحيل ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى مجموعة المعلومات

أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف الشكوى في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T17:52+0000

2022-12-24T17:52+0000

2022-12-24T17:52+0000

أخبار فلسطين اليوم

شيرين أبو عاقلة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065524397_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcdb3b501c25c479112d9b217e179940.jpg

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان اليوم السبت، إنها تلقت ردا من وحدة المعلومات والأدلة في مكتب النائب العام للمحكمة على الشكوى التي تقدمت بها النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين وعائلة أبو عاقلة، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.وجاء في رد الوحدة أنها ستضيف المعلومات المقدمة لمجموعة المعلومات الخاصة بها، وأنها سترسلها إلى الموظفين المعنيين لمزيد من المراجعة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.ولفتت وحدة المعلومات والأدلة إلى أن "هذا الرد لا يعني أن مكتب المدعي العام قد اتخذ قرارا بشأن جوهر رسالتكم".واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية.وقالت إن المطلوب حاليا هو الإسراع بإجراءات التحقيق لمحاسبة القتلة وتحقيق العدالة للزميلة أبو عاقلة.وكانت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، أعلنت مؤخرا، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها القوات الإسرائيلية بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، في مايو/ أيار الماضي، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، الشهر الماضي، فتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية - الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو الماضي.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رجحت واشنطن أن "الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤولا عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا"، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.

https://sputnikarabic.ae/20221206/غانتس-يدعو-الجزيرة-للتحقيق-في-إيران-بدلا-من-مقاضاة-إسرائيل-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070908493.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, شيرين أبو عاقلة