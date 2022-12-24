انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية... صور
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلقت الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل في البلدة القديمة في مدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد وسار المئات من أفراد فرق الكشافة مصحوبين بآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.
وقال رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس لوكالة"سبوتنيك" إنه: "بالرغم من الألم وبالرغم من الاعتداءات اليومية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية واليمين المتطرف الإسرائيلي من قتل أبنائنا وأطفالنا وتدمير البيوت ومصادرة الأراضي، إلا أننا نبعث الأمل اليوم من مهد المسيح، ونؤمن بأن ميلاد المسيح هو رسالة السلام والعدل والمحبة".
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
1/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
2/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
3/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
4/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
1/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
2/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
3/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
4/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
وتحت شعار "روح الميلاد تجمعنا" بدأت المراسم بعزف الفرق الكشفية تمهيداً لاستقبال غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين القادم من القدس عبر إحدى بوابات الجدار الفاصل إلى بيت لحم، لأداء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور رجال دين وشخصيات دبلوماسية سياسية محلية ودولية.
وقال ماهر القنواتي نائب رئيس بلدية بيت لحم لـ"سبوتنيك": "من مدينة بيت لحم ومن قلب ساحة المهد، نناشد كل العالم بالتضامن مع القضية الفلسطينية، ونرسل إلى كل العالم رسالة المحبة والسلام من مدينة السلام".
2 يوليو 2019, 16:20 GMT
وتتركز فعاليات الاحتفال في مدينة بيت لحم بتنظيم استعراضات فنية لعدد من فرق الكشافة أمام المحتفلين في ساحة كنيسة المهد والشوارع المحيطة بها في المدينة، وقد توسطت شجرة الميلاد ساحة كنيسة المهد، وبدأ المواطنون والسياح في التوافد على المدينة.
وتشهد بيت لحم ارتفاعاً ملحوظا في حركة السياحة بعد جائحة كورونا، حيث وصلت أعداد السياح الأجانب والحجيج منذ بداية العام إلى أكثر من 600 ألف، بينما وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 80%.