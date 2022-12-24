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https://sputnikarabic.ae/20221224/انطلاق-الاحتفالات-بعيد-الميلاد-في-بيت-لحم-والأراضي-الفلسطينية-صور-1071556715.html
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية... صور
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية... صور
انطلقت الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل في البلدة القديمة في مدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T16:51+0000
2022-12-24T16:51+0000
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واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد وسار المئات من أفراد فرق الكشافة مصحوبين بآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.وقال رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس لوكالة"سبوتنيك" إنه: "بالرغم من الألم وبالرغم من الاعتداءات اليومية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية واليمين المتطرف الإسرائيلي من قتل أبنائنا وأطفالنا وتدمير البيوت ومصادرة الأراضي، إلا أننا نبعث الأمل اليوم من مهد المسيح، ونؤمن بأن ميلاد المسيح هو رسالة السلام والعدل والمحبة".وتحت شعار "روح الميلاد تجمعنا" بدأت المراسم بعزف الفرق الكشفية تمهيداً لاستقبال غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين القادم من القدس عبر إحدى بوابات الجدار الفاصل إلى بيت لحم، لأداء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور رجال دين وشخصيات دبلوماسية سياسية محلية ودولية.وقال ماهر القنواتي نائب رئيس بلدية بيت لحم لـ"سبوتنيك": "من مدينة بيت لحم ومن قلب ساحة المهد، نناشد كل العالم بالتضامن مع القضية الفلسطينية، ونرسل إلى كل العالم رسالة المحبة والسلام من مدينة السلام".وتتركز فعاليات الاحتفال في مدينة بيت لحم بتنظيم استعراضات فنية لعدد من فرق الكشافة أمام المحتفلين في ساحة كنيسة المهد والشوارع المحيطة بها في المدينة، وقد توسطت شجرة الميلاد ساحة كنيسة المهد، وبدأ المواطنون والسياح في التوافد على المدينة.وتشهد بيت لحم ارتفاعاً ملحوظا في حركة السياحة بعد جائحة كورونا، حيث وصلت أعداد السياح الأجانب والحجيج منذ بداية العام إلى أكثر من 600 ألف، بينما وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 80%.
https://sputnikarabic.ae/20190702/اليونسكو-كنيسة-المهد-1042098185.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم

انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية... صور

16:51 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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انطلقت الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل في البلدة القديمة في مدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد وسار المئات من أفراد فرق الكشافة مصحوبين بآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.
وقال رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس لوكالة"سبوتنيك" إنه: "بالرغم من الألم وبالرغم من الاعتداءات اليومية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية واليمين المتطرف الإسرائيلي من قتل أبنائنا وأطفالنا وتدمير البيوت ومصادرة الأراضي، إلا أننا نبعث الأمل اليوم من مهد المسيح، ونؤمن بأن ميلاد المسيح هو رسالة السلام والعدل والمحبة".
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
1/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
2/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
3/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
4/4
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية
وتحت شعار "روح الميلاد تجمعنا" بدأت المراسم بعزف الفرق الكشفية تمهيداً لاستقبال غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين القادم من القدس عبر إحدى بوابات الجدار الفاصل إلى بيت لحم، لأداء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور رجال دين وشخصيات دبلوماسية سياسية محلية ودولية.
وقال ماهر القنواتي نائب رئيس بلدية بيت لحم لـ"سبوتنيك": "من مدينة بيت لحم ومن قلب ساحة المهد، نناشد كل العالم بالتضامن مع القضية الفلسطينية، ونرسل إلى كل العالم رسالة المحبة والسلام من مدينة السلام".
كنيسة المهد في بيت لحم في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2019
قرار جديد من اليونسكو بشأن "كنيسة المهد"
2 يوليو 2019, 16:20 GMT
وتتركز فعاليات الاحتفال في مدينة بيت لحم بتنظيم استعراضات فنية لعدد من فرق الكشافة أمام المحتفلين في ساحة كنيسة المهد والشوارع المحيطة بها في المدينة، وقد توسطت شجرة الميلاد ساحة كنيسة المهد، وبدأ المواطنون والسياح في التوافد على المدينة.
وتشهد بيت لحم ارتفاعاً ملحوظا في حركة السياحة بعد جائحة كورونا، حيث وصلت أعداد السياح الأجانب والحجيج منذ بداية العام إلى أكثر من 600 ألف، بينما وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 80%.
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