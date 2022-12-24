https://sputnikarabic.ae/20221224/بابا-الفاتيكان-يدعو-لتذكر-ضحايا-الحروب-وينتقد-الجشع-1071562093.html

بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحروب وينتقد "الجشع"

بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحروب وينتقد "الجشع"

حذر البابا فرنسيس، في قداس عشية عيد الميلاد بكاتدرائية القديس بطرس، الناس من "التعطش" للسلطة والثروة، وشجب الحرب والفقر والظلم والطمع. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T23:07+0000

2022-12-24T23:07+0000

2022-12-24T23:07+0000

مجتمع

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

عيد الميلاد

منظمات المجتمع المدني

المجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102924/21/1029242164_0:159:2871:1774_1920x0_80_0_0_87b3882478407a48317ba2aead17d208.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بابا الفاتيكان: "الرجال والنساء في عالمنا، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم... كم عدد الحروب التي شهدناها! وكم من الأماكن، حتى في يومنا هذا، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!"وأضاف البابا: "كالعادة، الضحايا الرئيسيون لهذا الجشع البشري هم الضعفاء"، منددا بالنهم "للمال والسلطة والمتعة".وتابع "أفكر قبل أي شيء في الأطفال الذين راحوا ضحايا للحرب والفقر والظلم".وذكر البابا: "يسوع ولد في إسطبل، وحذر الناس من التعطش للسلطة والثروة"، وشجع الناس على عدم السماح بمرور عيد الميلاد دون فعل الخير.

https://sputnikarabic.ae/20221222/البابا-فرنسيس-يحذر-العاملين-في-الفاتيكان-من-شيطان-أنيق-بينهم-1071503502.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, عيد الميلاد, منظمات المجتمع المدني, المجتمع