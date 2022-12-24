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https://sputnikarabic.ae/20221224/بابا-الفاتيكان-يدعو-لتذكر-ضحايا-الحروب-وينتقد-الجشع-1071562093.html
بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحروب وينتقد "الجشع"
بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحروب وينتقد "الجشع"
حذر البابا فرنسيس، في قداس عشية عيد الميلاد بكاتدرائية القديس بطرس، الناس من "التعطش" للسلطة والثروة، وشجب الحرب والفقر والظلم والطمع. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T23:07+0000
2022-12-24T23:07+0000
مجتمع
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
عيد الميلاد
منظمات المجتمع المدني
المجتمع
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موسكو - سبوتنيك. وقال بابا الفاتيكان: "الرجال والنساء في عالمنا، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم... كم عدد الحروب التي شهدناها! وكم من الأماكن، حتى في يومنا هذا، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!"وأضاف البابا: "كالعادة، الضحايا الرئيسيون لهذا الجشع البشري هم الضعفاء"، منددا بالنهم "للمال والسلطة والمتعة".وتابع "أفكر قبل أي شيء في الأطفال الذين راحوا ضحايا للحرب والفقر والظلم".وذكر البابا: "يسوع ولد في إسطبل، وحذر الناس من التعطش للسلطة والثروة"، وشجع الناس على عدم السماح بمرور عيد الميلاد دون فعل الخير.
https://sputnikarabic.ae/20221222/البابا-فرنسيس-يحذر-العاملين-في-الفاتيكان-من-شيطان-أنيق-بينهم-1071503502.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, عيد الميلاد, منظمات المجتمع المدني, المجتمع
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, عيد الميلاد, منظمات المجتمع المدني, المجتمع

بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحروب وينتقد "الجشع"

23:07 GMT 24.12.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenkoبابا الفاتيكان فرانسيس في سانتياغو، تشيلي 16 يناير/ كانون الأول 2018
بابا الفاتيكان فرانسيس في سانتياغو، تشيلي 16 يناير/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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حذر البابا فرنسيس، في قداس عشية عيد الميلاد بكاتدرائية القديس بطرس، الناس من "التعطش" للسلطة والثروة، وشجب الحرب والفقر والظلم والطمع.
موسكو - سبوتنيك. وقال بابا الفاتيكان: "الرجال والنساء في عالمنا، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم... كم عدد الحروب التي شهدناها! وكم من الأماكن، حتى في يومنا هذا، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!"
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وأضاف البابا: "كالعادة، الضحايا الرئيسيون لهذا الجشع البشري هم الضعفاء"، منددا بالنهم "للمال والسلطة والمتعة".
وتابع "أفكر قبل أي شيء في الأطفال الذين راحوا ضحايا للحرب والفقر والظلم".
وذكر البابا: "يسوع ولد في إسطبل، وحذر الناس من التعطش للسلطة والثروة"، وشجع الناس على عدم السماح بمرور عيد الميلاد دون فعل الخير.
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