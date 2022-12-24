بخراطيم المياه وأغصان الأشجار... طالبان تفض تظاهرة نسائية احتجاجا على حظر تعليم الفتيات
© AFP 2022 / -نساء أفغانيات يرددن شعارات احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء في كابول من جانب حكومة حركة "طالبان"، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نساء أفغانيات يرددن شعارات احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء في كابول من جانب حكومة حركة "طالبان"، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / -
أظهرت مقاطع فيديو متداولة لجوء حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) إلى خراطيم المياه وأغصان الأشجار لفض تظاهرة نسائية نظمت احتجاجًا على حظر تعليم الفتيات في الجامعات.
وظهرت نساء في الفيديو يصرخن ويختبئن في شارع جانبي هربا من خراطيم المياه لتسقط أحداهن على الأرض ثم يستأنفن احتجاجهن بالهتاف "العار!".
The heroic women of Afghanistan out on the streets of Herat today to protest against the Taliban’s BAN on female students going to university. They scream “cowards” at the Taliban.— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 24, 2022
The Taliban fire water canons at the protesters. pic.twitter.com/9O34xFFbf6
وكان وزير التعليم العالي في حكومة "طالبان"، ندى محمد نديم، أوضح 4 أسباب لإغلاق أبواب الجامعات أمام الطالبات الأفغانيات، وهي وجود النساء في المهاجع ووصولهن من المحافظات دون مرافقين ذكور لهن، وعدم التزام الطالبات بالحجاب، واستمرار التعليم المختلط، وأخيرا وجود بعض الكليات للفتيات التي تخالف "الشريعة الإسلامية والفخر الأفغاني"، وفقا لقناة "تولو نيوز" الأفغانية.
وطالبت وزارة التعليم في حكومة "طالبان"، من جميع الولايات في أفغانستان، يوم الخميس الماضي، إغلاق المراكز التعليمية العامة والخاصة للفتيات، حتى إشعار آخر، وذلك بعد أيام من حظر التعليم الجامعي للفتيات.
وحذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، من تكاليف إذا لم تتراجع عن قرارها بشأن حرمان الفتيات في أفغانستان من التعليم الجامعي.