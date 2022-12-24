عربي
https://sputnikarabic.ae/20221224/بخراطيم-المياه-وأغصان-الأشجار-طالبان-تفض-تظاهرة-نسائية-احتجاجا-على-حظر-تعليم-الفتيات-1071550376.html
بخراطيم المياه وأغصان الأشجار... طالبان تفض تظاهرة نسائية احتجاجا على حظر تعليم الفتيات
بخراطيم المياه وأغصان الأشجار... طالبان تفض تظاهرة نسائية احتجاجا على حظر تعليم الفتيات
أظهرت مقاطع فيديو متداولة لجوء حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) إلى خراطيم المياه وأغصان الأشجار لفض تظاهرة... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T14:10+0000
2022-12-24T14:10+0000
نادي الفيديو
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/18/1071550212_0:0:1014:571_1920x0_80_0_0_c4c379a4fcfc59fbec1eb38654fcef82.jpg
وظهرت نساء في الفيديو يصرخن ويختبئن في شارع جانبي هربا من خراطيم المياه لتسقط أحداهن على الأرض ثم يستأنفن احتجاجهن بالهتاف "العار!".وكان وزير التعليم العالي في حكومة "طالبان"، ندى محمد نديم، أوضح 4 أسباب لإغلاق أبواب الجامعات أمام الطالبات الأفغانيات، وهي وجود النساء في المهاجع ووصولهن من المحافظات دون مرافقين ذكور لهن، وعدم التزام الطالبات بالحجاب، واستمرار التعليم المختلط، وأخيرا وجود بعض الكليات للفتيات التي تخالف "الشريعة الإسلامية والفخر الأفغاني"، وفقا لقناة "تولو نيوز" الأفغانية.وطالبت وزارة التعليم في حكومة "طالبان"، من جميع الولايات في أفغانستان، يوم الخميس الماضي، إغلاق المراكز التعليمية العامة والخاصة للفتيات، حتى إشعار آخر، وذلك بعد أيام من حظر التعليم الجامعي للفتيات.وحذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، من تكاليف إذا لم تتراجع عن ‏قرارها بشأن حرمان الفتيات في أفغانستان من التعليم الجامعي.‏
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/18/1071550212_114:0:1014:675_1920x0_80_0_0_a315312fc5281932ae8d786ce0b0ef0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
نادي الفيديو, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

بخراطيم المياه وأغصان الأشجار... طالبان تفض تظاهرة نسائية احتجاجا على حظر تعليم الفتيات

14:10 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / -نساء أفغانيات يرددن شعارات احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء في كابول من جانب حكومة حركة "طالبان"، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نساء أفغانيات يرددن شعارات احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء في كابول من جانب حكومة حركة طالبان، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
نساء أفغانيات يرددن شعارات احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء في كابول من جانب حكومة حركة "طالبان"، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أظهرت مقاطع فيديو متداولة لجوء حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) إلى خراطيم المياه وأغصان الأشجار لفض تظاهرة نسائية نظمت احتجاجًا على حظر تعليم الفتيات في الجامعات.
وظهرت نساء في الفيديو يصرخن ويختبئن في شارع جانبي هربا من خراطيم المياه لتسقط أحداهن على الأرض ثم يستأنفن احتجاجهن بالهتاف "العار!".
وكان وزير التعليم العالي في حكومة "طالبان"، ندى محمد نديم، أوضح 4 أسباب لإغلاق أبواب الجامعات أمام الطالبات الأفغانيات، وهي وجود النساء في المهاجع ووصولهن من المحافظات دون مرافقين ذكور لهن، وعدم التزام الطالبات بالحجاب، واستمرار التعليم المختلط، وأخيرا وجود بعض الكليات للفتيات التي تخالف "الشريعة الإسلامية والفخر الأفغاني"، وفقا لقناة "تولو نيوز" الأفغانية.
وطالبت وزارة التعليم في حكومة "طالبان"، من جميع الولايات في أفغانستان، يوم الخميس الماضي، إغلاق المراكز التعليمية العامة والخاصة للفتيات، حتى إشعار آخر، وذلك بعد أيام من حظر التعليم الجامعي للفتيات.
وحذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، من تكاليف إذا لم تتراجع عن ‏قرارها بشأن حرمان الفتيات في أفغانستان من التعليم الجامعي.‏
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала