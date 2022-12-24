https://sputnikarabic.ae/20221224/برلماني-تجربة-الرياضات-الإلكترونية-يمكن-استخدامها-في-الجيش-الروسي-1071544821.html
برلماني: تجربة الرياضات الإلكترونية يمكن استخدامها في الجيش الروسي
برلماني: تجربة الرياضات الإلكترونية يمكن استخدامها في الجيش الروسي
قال نائب رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان الروسي (الدوما) أمير خاميتوف، اليوم السبت، إنه يمكن استخدام تجربة الرياضيين المتخصصين بالألعاب الإلكترونية في استخدام... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T11:51+0000
2022-12-24T11:51+0000
2022-12-24T11:51+0000
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وأضاف خاميتوف لـ"سبوتنيك"، أنه سيتم مناقشة ذلك من قبل مجموعة العمل المعنية بالرياضات عالية التقنية مع وزارة الدفاع.وقال البرلماني إن استخدام الطائرات بدون طيار تطور بشكل كبير مؤخرا، متوقعا أنه في المستقبل سيتوسع استخدام مثل هذه التقنيات أثناء المهام العسكرية.وتابع "يتطلب الآن بالفعل مهارات معينة من مشغلي الطائرات المسيرة، لذا فإن التدريب الشامل للمتخصصين عليها أمر في غاية الأهمية". وأشار إلى أنه "بالفعل تم اقتراح على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تنظيم اجتماع عمل مشترك، لتحديد كيفية تطبيق هذه التجربة بشكل فعال لتنفيذ أهداف القوات المسلحة الروسية". وأكد أن وزارة الدفاع الروسية استجابت بشكل سريع للاقتراح المقدم.وأوضح أنه في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيتم عقد اجتماع مشترك في موقع مركز التدريب والبحوث العسكرية التابع للقوات الجوية الروسية بين ممثلي وزارة الدفاع والاتحاد الروسي لسباقات الطائرات بدون طيار ومتخصصي الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الطائرة-المسيرة-لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-ستريلا-فيديو-1069935879.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن
برلماني: تجربة الرياضات الإلكترونية يمكن استخدامها في الجيش الروسي
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قال نائب رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان الروسي (الدوما) أمير خاميتوف، اليوم السبت، إنه يمكن استخدام تجربة الرياضيين المتخصصين بالألعاب الإلكترونية في استخدام الطائرات بدون طيار في القوات المسلحة الروسية.
وأضاف
خاميتوف لـ"سبوتنيك"، أنه سيتم مناقشة ذلك من قبل مجموعة العمل المعنية بالرياضات عالية التقنية مع وزارة الدفاع.
وقال البرلماني إن استخدام الطائرات بدون طيار تطور بشكل كبير مؤخرا، متوقعا أنه في المستقبل سيتوسع استخدام مثل هذه التقنيات أثناء المهام العسكرية.
وتابع "يتطلب الآن بالفعل مهارات معينة من مشغلي الطائرات المسيرة، لذا فإن التدريب الشامل للمتخصصين عليها أمر في غاية الأهمية".
وأشار إلى أنه "بالفعل تم اقتراح على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تنظيم اجتماع عمل مشترك، لتحديد كيفية تطبيق هذه التجربة بشكل فعال لتنفيذ أهداف القوات المسلحة الروسية".
وأكد أن وزارة الدفاع الروسية
استجابت بشكل سريع للاقتراح المقدم.
وأوضح أنه في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيتم عقد اجتماع مشترك في موقع مركز التدريب والبحوث العسكرية التابع للقوات الجوية الروسية بين ممثلي وزارة الدفاع والاتحاد الروسي لسباقات الطائرات بدون طيار ومتخصصي الطائرات المسيرة.