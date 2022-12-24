https://sputnikarabic.ae/20221224/بعد-لومهم-له-على-اقتحام-الكونغرس-ترامب-أعضاء-لجنة-تحقيق-6-يناير-مرضى-وخطيرون-للغاية-1071554490.html

بعد لومهم له على اقتحام الكونغرس... ترامب: أعضاء لجنة تحقيق 6 يناير مرضى وخطيرون للغاية

بعد لومهم له على اقتحام الكونغرس... ترامب: أعضاء لجنة تحقيق 6 يناير مرضى وخطيرون للغاية

جدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجومه العنيف على لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 ‏يناير/ كانون الثاني 2021، بعدما ألقى تقريرها النهائي... 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T16:24+0000

2022-12-24T16:24+0000

2022-12-24T16:24+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/18/1071553883_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_522090b032ddad6a724c93c7d5d76840.jpg

وفي مقطع مصور له نشره، أمس الجمعة، عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، وصف ترامب منفعلا أعضاء اللجنة بأنهم "أشخاص مرضى وماركسيون وخطيرون وسيئون للغاية".كما أكد في رسالته المصورة أن "أحداث 6 يناير لم تكن تمردا، بل كانت احتجاجا خرج عن السيطرة بشكل مأساوي".وشدد أن اللجنة "لم تقدم ذرة واحدة من الأدلة على أنني أعتزم أو أريد بأي شكل من الأشكال ارتكاب أعمال عنف في مبنى الكابيتول".وأردف: "الدليل غير موجود لأن الادعاء لا أساس له من الصحة وكذبة شنيعة".وكرر ترامب في الفيديو الخاص به مزاعمه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2021، والتي فاز فيها جو بايدن.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وصف يوم الخميس الماضي، التقرير النهائي للجنة تحقيق 6 يناير 2021، بأنه "حزبي للغاية"، وعبّر عن استنكاره لمضمونه، الذي يلومه بشكل رئيسي على اقتحام مبنى الكونغرس.وأصدرت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021، تقريرها النهائي يوم الخميس الماضي، وقالت إن تصرفات ترامب، بما في ذلك عدم توجيه "مؤيديه العنيفين بالتفرق ومغادرة مبنى الكابيتول"، كانت جزءا من "مؤامرته متعددة الأجزاء لإلغاء النتائج القانونية للانتخابات الرئاسية لعام 2020".وقالت اللجنة إن النتيجة التي توصلت إليها هي أن "السبب الرئيسي في أحداث 6 يناير كان رجلا واحدا هو الرئيس السابق دونالد ترامب، وتبعه كثيرون آخرون، ولم يكن ليحدث أي من أحداث السادس من يناير دونه".وأضافت أن ترامب "رفض بشكل محدد ومتكرر" أن يطلب من مؤيديه مغادرة الكابيتول "لعدة ساعات".كما أوصت لجنة 6 يناير في تقريرها النهائي بمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تولي منصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى.وأشارت اللجنة في هذا السياق، إلى قسم من الدستور الأمريكي، ينص على أن الفرد الذي أقسم على دعم دستور الولايات المتحدة ولكنه "شارك في تمرد" أو قدم "المساعدة أو الراحة لأعداء الدستور" يمكن استبعاده من المنصب، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وكان ترامب قدم، الشهر الماضي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221224/إيفانكا-ترامب-استاءت-واهتزت-بشكل-واضح-بعد-رفض-والدها-التدخل-لوقف-اقتحام-الكونغرس-1071544477.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم