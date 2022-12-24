https://sputnikarabic.ae/20221224/بوتين-يوجه-بتنفيذ-طلبات-الجيش-للعام-المقبل-زيلينسكي-يعود-خالي-الوفاض-من-واشنطن-1071547044.html

بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش للعام المقبل... زيلينسكي يعود خالي الوفاض من واشنطن

بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش للعام المقبل... زيلينسكي يعود خالي الوفاض من واشنطن

طالب الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل لعام 2023. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T13:09+0000

2022-12-24T13:09+0000

2022-12-24T13:09+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش للعام المقبل.. زيلينسكي يعود خالي الوفاض من واشنطن بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش للعام المقبل.. زيلينسكي يعود خالي الوفاض من واشنطن

الرئيس بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش الروسي للعام المقبل... والكرملين يؤكد إحراز تقدم في نزع السلاح الأوكرانيخلال اجتماع مع رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي، أكد بوتين على ضرورة تسليم وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالكامل، كما هو معمول به في السنوات السابقة.من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الجيش الروسي أحرز تقدما في مسألة نزع السلاح من نظام كييف، مضيفًا أن هناك تقدما كبيرا على طريق نزع سلاح أوكرانيا، ويمكن اعتبار الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا قد تحقق.وأضاف أن المصانع الروسية تعمل على مدار الساعة وبطاقة إنتاجية كبيرة جدا، والواضح أن العمليات ستتوسع، "فالغرب مستمر وماض في زيادة دعم أوكرانيا بالسلاح، ورغبته في استنزاف روسيا"، ضمن معركة كر وفر ومنازلة تشتمل على تطوير متواصل في الميدان.زيلينسكي يعود خالي الوفاض إلى أوكرانيا بعدما خابت آماله في تحقيق مطالباته من الولايات المتحدةعاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من واشنطن دون تحقيق أدنى توقعاته من أول زيارة له منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حيث رفضت الإدارة الأمريكية تحقيق مطالبه في دعم عسكري كبير لقواته.وواجه زيلينسكي تحفظات أمريكية حول طلباته من السلاح، رغبة منه في زيادة التصعيد، لكنه تفاجأ برغبة البيت الأبيض في الحديث عن الدبلوماسية والحلول السياسية، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية.وقال المحلل السياسي، رضوان قاسم، إن زيارة الرئيس الأوكراني للولايات المتحدة الأمريكية كانت فاشلة منذ البداية وحتى قبل ذهابه، وهذا يدل على أن زيلينسكي أصبح مفلسًا سياسيًا على الأقل من ناحية الدول الأوروبية وحلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو.وأوضح أن زيلينسكي ذهب إلى أمريكا ليستنجد بها، مشيراً إلى أن دعوته كانت للاستجلاب أكثر من كونها دعوة رئيس لدولة، لأن الاستفادة متبادلة بين الرئيس الأوكراني من ناحية وبين الرئيس الأمريكي من ناحيةٍ أخرى، والجميع يعلم أن بايدن في وضع لا يُحسد عليه داخلياً، وهناك مساءلات من داخل الكونغرس له عن الأموال التي تُدفع لأوكرانيا وما الاستفادة منها، وحالة من الاستنكار داخل الكونغرس حول الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا.ثلاثة قتلى في هجوم إرهابي على مركز ثقافي كردي في باريس... والسلطات تعلن إحباط تسع هجمات على المهاجرينلقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، إثر إطلاق رجل فرنسي مسلح النار على مركز ثقافي كردي وسط العاصمة الفرنسية باريس.وشهد مركز أحمد كايا الثقافي، الواقع في شارع أنغيان في الدائرة العاشرة في باريس، استهداف تجمع للأكراد بدافع عنصري، وتمكنت السلطات من القبض على منفذ العملية التي وصفها البعض بالإرهابية.وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، طارق وهبي، أن الجالية الكردية في فرنسا وخاصة في باريس أحست أن هنالك شيئا ضدها، ولكن الرجل الذي قام بالهجوم الإرهابي والجريمة العنصرية ليس مريضا، وإنما هو متشبع بالمفهوم العنصري واليميني المتطرف، الذي بدأ يأخذ مسراه في فرنسا ضد الأجانب والمهاجرين.وذكر أن هذه الجريمة موجهة بالفعل، وقد أراد الرئيس ماكرون أن يؤكد من خلال تغريدته الداعمة أنه يقف إلى جانب الشعب الكردي في هذه الأزمة، كما قامت الداخلية بوضع حماية أمنية لكل ما يتعاطى مع الشأن الكردي، خاصة وأن التوقيت يتزامن مع احتفال الطوائف المسيحية بعيد الميلاد ما أثار المزيد من المخاوف بين الناس.الصين تقول إنها تشارك معلوماتها بشأن أعداد كورونا في البلاد بشكل مسؤول... وأعداد الإصابات تتخطى 250 مليونشددت الصين على مصداقية معلوماتها بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعدما وصلت الأعداد إلى 250 مليون إصابة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الصين تشارك معلوماتها بشكل مسؤول مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، مؤكدة استعداد بلادها للعمل مع المجتمع الدولي في تضامن، ومعالجة تحدي كوفيد-19 بشكل أكثر فعالية.وقال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الإحصاءات والأرقام ذات دلالة، ويبدو أن الصين لم تنجح في إجراءاتها السابقة لمواجهة الجائحة، من خلال ما اتخذته من خطط.وأشار إلى أن الصين تعاني نقصا في اللقاحات بشكل عام، وفي نسبة الملقحين من كبار السن، فضلا عن نقص الأدوية، وبالتالي من الأفضل أن تتعاون مع الهيئات الدولية ومنظمة الصحة العالمية لتلافي قصور سياسات صفر كوفيد والإغلاق التام السابق.عائدات النفط السعودي تهبط لأدنى مستوياتها وتحقق أفضل الإيرادات بعد قرار "أوبك +"قال مكتب الإحصاء السعودي إن إيرادات البلاد من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة مثل الديزل، تراجعت إلى 25.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، عندما سجلت البلاد عائدات قدرها 24.2 مليار دولار.وحققت المملكة مكاسب من مبيعات النفط اقتربت من أعلى مستوياتها، وهي في طريقها هذا العام لتجاوز الرقم السنوي القياسي البالغ 337 مليار دولار الذي حققته في عام 2012، لكن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء تعكس كيف أثّر ضعف الاقتصاد العالمي والتضخم المرتفع على سوق النفط.ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط يأتي ضمن السياسات التي حصلت أخيرا، بشأن النفط الروسي، مما سيؤثر على الأسواق.وبيّن أن السوق العالمي سيتأثر صعودا وهبوطا، طالما كانت الأوضاع السياسية غير مستقرة، لأن النفط أصبح سلعة سياسية ولا يمكن التنبؤ بمصير أسعاره.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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