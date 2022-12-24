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https://sputnikarabic.ae/20221224/تركيا-تعلن-تحييد-3982-مسلحا-داخل-البلاد-وشمالي-العراق-وسوريا-منذ-مطلع-2022-1071558757.html
تركيا تعلن تحييد 3982 مسلحا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع 2022
تركيا تعلن تحييد 3982 مسلحا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع 2022
أعلنت تركيا تحييد 3982 مسلحًا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ بداية العام الجاري. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T18:34+0000
2022-12-24T18:34+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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جاء هذا في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، خلال اجتماع تقييمي لنهاية العام، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع: "منعنا 256 ألفا و199 شخصا من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابيا إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال 2022".وأضاف أكار أن القوات التركية تمكنت من تحييد "506 إرهابيين، وتدمير قرابة 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق" شمالي العراق.وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وعن عمليات أنقرة شمالي سوريا، أشار أكار إلى أن تركيا منعت من خلال تلك العمليات إقامة الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد 3982 مسلحا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع 2022

18:34 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلنت تركيا تحييد 3982 مسلحًا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ بداية العام الجاري.
جاء هذا في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، خلال اجتماع تقييمي لنهاية العام، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال وزير الدفاع: "منعنا 256 ألفا و199 شخصا من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابيا إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال 2022".
وأضاف أكار أن القوات التركية تمكنت من تحييد "506 إرهابيين، وتدمير قرابة 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق" شمالي العراق.
وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وعن عمليات أنقرة شمالي سوريا، أشار أكار إلى أن تركيا منعت من خلال تلك العمليات إقامة الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
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