https://sputnikarabic.ae/20221224/رئيس-الوزراء-الإيطالي-السابق-بوتين-هو-الوحيد-القادر-على-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1071544347.html
رئيس الوزراء الإيطالي السابق: بوتين هو الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا
رئيس الوزراء الإيطالي السابق: بوتين هو الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا
اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي ألا أحد غير الرئيس الروسي فلادمير بوتين يمكنه إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T11:47+0000
2022-12-24T11:47+0000
2022-12-24T11:47+0000
إيطاليا
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/13/1069228253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1e0135445c2e1fa41f286df49b68307.jpg
ووفق تصريحات له نقلتها صحيفة كورييري ديلا سيرا، أكد دراغي، اليوم السبت، أنه على الرغم من التغييرات الإيجابية في قنوات الاتصال بشأن الأزمة الأوكرانية، فإن آفاق السلام صعبة ولا يستطيع سوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الصراع.وقال: "لقد سعت حكومتي دائمًا إلى السلام وحاولت تسهيل الوساطة الممكنة، على سبيل المثال، ما تم فعله بالحبوب المحصورة في موانئ البحر الأسود، ومع ذلك، فإن بوتين وحده هو الذي يمكنه إنهاء هذا الصراع".وأكد رئيس الوزراء السابق أن روما قدمت باستمرار دعمًا شاملاً لأوكرانيا، إلى جانب حلفائها من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مما يدل على أن "إيطاليا يمكن أن تكون دولة رائدة في أوروبا".منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.وفيما نددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، فقد أشارت مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف تبنت قانونًا يحظر أي محادثات.طالع أيضا: بوتين ودراغي يبحثان الوضع في أفغانستان ويؤيدان توحيد الجهود لإرساء السلام هناك
https://sputnikarabic.ae/20220330/مكتب-رئيس-الوزراء-الإيطالي-دراغي-يجري-اليوم-محادثات-مع-بوتين-1060647581.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/13/1069228253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2c50bfd3dd50455127e5900e30f1443.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيطاليا, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء الإيطالي السابق: بوتين هو الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا
تابعنا عبر
اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي ألا أحد غير الرئيس الروسي فلادمير بوتين يمكنه إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا.
ووفق تصريحات له
نقلتها صحيفة كورييري ديلا سيرا، أكد دراغي، اليوم السبت، أنه على الرغم من التغييرات الإيجابية في قنوات الاتصال بشأن الأزمة الأوكرانية، فإن آفاق السلام صعبة ولا يستطيع سوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الصراع.
وقال: "لقد سعت حكومتي دائمًا إلى السلام وحاولت تسهيل الوساطة
الممكنة، على سبيل المثال، ما تم فعله بالحبوب المحصورة في موانئ البحر الأسود، ومع ذلك، فإن بوتين وحده هو الذي يمكنه إنهاء هذا الصراع".
وأكد رئيس الوزراء السابق أن روما قدمت باستمرار دعمًا شاملاً لأوكرانيا، إلى جانب حلفائها من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مما يدل على أن "إيطاليا يمكن أن تكون دولة رائدة في أوروبا".
وأضاف أن سياسة إيطاليا فيما يتعلق بدعم كييف والعقوبات ضد روسيا تم تنفيذها على الرغم من العلاقات الوثيقة السابقة بين روما وموسكو.
منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.
وفيما نددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، فقد أشارت مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف تبنت قانونًا يحظر أي محادثات.