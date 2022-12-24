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رئيس الوزراء المجري: السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة
رئيس الوزراء المجري: السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الخطر المتمثل في نزاع طويل الأمد لا يزال... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وجاءت تصريحات أوربان خلال مقابلة مع صحيفة "Magyar Nemzet" قال خلالها: "لا يمكن لأوكرانيا القتال إلا إذا دعمتها الولايات المتحدة بالمال والسلاح، وإذا كان الأمريكيون يريدون السلام، فسيكون هناك سلام".وشدد على أن "بودابست تقف في الجانب المجري في الصراع وتدافع عن مصالحها الخاصة وتدعم أوكرانيا لكنها لا ترسل لها أسلحة".وقال أوربان "ليس من مصلحتنا قطع كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا".في وقت سابق، اعتبر أوربان أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ضرورية لحل النزاع في أوكرانيا.
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رئيس الوزراء المجري: السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة

12:07 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الخطر المتمثل في نزاع طويل الأمد لا يزال قائما.
وجاءت تصريحات أوربان خلال مقابلة مع صحيفة "Magyar Nemzet" قال خلالها: "لا يمكن لأوكرانيا القتال إلا إذا دعمتها الولايات المتحدة بالمال والسلاح، وإذا كان الأمريكيون يريدون السلام، فسيكون هناك سلام".
وشدد على أن "بودابست تقف في الجانب المجري في الصراع وتدافع عن مصالحها الخاصة وتدعم أوكرانيا لكنها لا ترسل لها أسلحة".
وقال أوربان "ليس من مصلحتنا قطع كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا".
في وقت سابق، اعتبر أوربان أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ضرورية لحل النزاع في أوكرانيا.
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