https://sputnikarabic.ae/20221224/رئيس-الوزراء-المجري-السلام-في-أوكرانيا-سيأتي-عندما-تريده-الولايات-المتحدة-1071546003.html
رئيس الوزراء المجري: السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة
رئيس الوزراء المجري: السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الخطر المتمثل في نزاع طويل الأمد لا يزال... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T12:07+0000
2022-12-24T12:07+0000
2022-12-24T12:07+0000
العالم
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وجاءت تصريحات أوربان خلال مقابلة مع صحيفة "Magyar Nemzet" قال خلالها: "لا يمكن لأوكرانيا القتال إلا إذا دعمتها الولايات المتحدة بالمال والسلاح، وإذا كان الأمريكيون يريدون السلام، فسيكون هناك سلام".وشدد على أن "بودابست تقف في الجانب المجري في الصراع وتدافع عن مصالحها الخاصة وتدعم أوكرانيا لكنها لا ترسل لها أسلحة".وقال أوربان "ليس من مصلحتنا قطع كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا".في وقت سابق، اعتبر أوربان أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ضرورية لحل النزاع في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الوزراء المجري: السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الخطر المتمثل في نزاع طويل الأمد لا يزال قائما.
وجاءت تصريحات أوربان خلال مقابلة مع صحيفة "Magyar Nemzet" قال خلالها: "لا يمكن لأوكرانيا القتال إلا إذا دعمتها الولايات المتحدة بالمال والسلاح، وإذا كان الأمريكيون يريدون السلام، فسيكون هناك سلام".
وشدد على أن "بودابست تقف في الجانب المجري في الصراع وتدافع عن مصالحها الخاصة وتدعم أوكرانيا لكنها لا ترسل لها أسلحة".
وقال أوربان "ليس من مصلحتنا قطع كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا".
في وقت سابق، اعتبر
أوربان أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ضرورية لحل النزاع في أوكرانيا.