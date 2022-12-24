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رئيس مجلس النواب العراقي: ندعم تعزيز التعاون العراقي المصري
رئيس مجلس النواب العراقي: ندعم تعزيز التعاون العراقي المصري
قال رئيس مجلس النواب، في العراق، محمد الحلبوسي، إن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين، مثمنا موقف مصر حكومة وشعبا في دعم... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T21:47+0000
2022-12-24T21:47+0000
العراق
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واستقبل الحلبوسي اليوم السبت، وفدا إعلاميا مصريا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.وخلال الاستقبال أكد الحلبوسي على أن "مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".ولفت الحلبوسي خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى "الدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تسهم بتوحيد المواقف والرؤى العربية إزاء القضايا المشتركة".وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد نقاشا حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس مجلس النواب العراقي: ندعم تعزيز التعاون العراقي المصري

21:47 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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قال رئيس مجلس النواب، في العراق، محمد الحلبوسي، إن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين، مثمنا موقف مصر حكومة وشعبا في دعم العراق.
واستقبل الحلبوسي اليوم السبت، وفدا إعلاميا مصريا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وخلال الاستقبال أكد الحلبوسي على أن "مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
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ولفت الحلبوسي خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى "الدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تسهم بتوحيد المواقف والرؤى العربية إزاء القضايا المشتركة".
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد نقاشا حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
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