https://sputnikarabic.ae/20221224/رفض-اللاعبون-استكمالها-بعد-انهيار-المنصة-إلغاء-مباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري-في-كرة-السلة-1071560921.html
رفض اللاعبون استكمالها بعد انهيار المنصة... إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة
رفض اللاعبون استكمالها بعد انهيار المنصة... إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة
قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم السبت. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T20:55+0000
2022-12-24T20:55+0000
2022-12-24T20:55+0000
مجتمع
مصر
كرة السلة
ماتش الأهلي اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/0a/1049813189_0:183:2048:1335_1920x0_80_0_0_60159838b1fc1f3026f209d9f0a8569d.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني "ياللا كورة"، مساء اليوم السبت، بأن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى توقفها قبل لحظات من نهاية الربع الثالث للمباراة.وقد شهدت المباراة انهيار منصة تقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج الموجود أسفلهم، وأسفرت عن إصابة 8 بين صفوف الجماهير، تم نقل بعضهم إلى المستشفى.وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى لكرة السلة في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية، وهي المباراة التي توقفت عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.وتدخل أطباء الفريقين لإسعاف المصابين من الجمهور، بمساعدة من لاعبي الفريقين وجماهير الأهلي التي توجهت لمدرج الاتحاد الذي شهد انهيار المنصة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/0a/1049813189_12:0:2036:1518_1920x0_80_0_0_433f4fe7860bc347d862a2b7d201a367.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, كرة السلة, ماتش الأهلي اليوم
مصر, كرة السلة, ماتش الأهلي اليوم
رفض اللاعبون استكمالها بعد انهيار المنصة... إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة
تابعنا عبر
قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم السبت.
وأفاد الموقع
الإلكتروني "ياللا كورة"، مساء اليوم السبت، بأن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة
شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى توقفها قبل لحظات من نهاية الربع الثالث للمباراة.
وقد شهدت المباراة انهيار منصة تقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج الموجود أسفلهم، وأسفرت عن إصابة 8 بين صفوف الجماهير، تم نقل بعضهم إلى المستشفى.
وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى لكرة السلة في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية
، وهي المباراة التي توقفت عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.
وتدخل أطباء الفريقين لإسعاف المصابين من الجمهور، بمساعدة من لاعبي الفريقين وجماهير الأهلي التي توجهت لمدرج الاتحاد الذي شهد انهيار المنصة.