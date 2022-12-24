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https://sputnikarabic.ae/20221224/طهران-حركة-الشباب-الصومالية-تفرج-عن-14-إيرانيا-مختطفين-منذ-2014-1071559889.html
طهران: حركة الشباب الصومالية تفرج عن 14 إيرانيا مختطفين منذ 2014
طهران: حركة الشباب الصومالية تفرج عن 14 إيرانيا مختطفين منذ 2014
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين لدى حركة الشباب الصومالية المتطرفة، إثر مشاورات وتحركات من الوزارة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T19:58+0000
2022-12-24T19:58+0000
الصومال
أخبار إيران
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جاء هذا في تصريحات، مساء اليوم السبت، لممثل وزارة الخارجية حسن كرابي، بحسب وكالة "إرنا".وقال المسؤول الإيراني إن المختطفين من سكان سواحل مكران واعتقلتهم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في المياه الدولية قرب الصومال في عام 2014.وأوضح أن عملية الإفراج عن هؤلاء الصيادين جرت بعد مشاورات طويلة بين السفارة الإيرانية في كينيا ومسؤولين حكوميين ورؤساء قبائل في الصومال.وأشار إلى أن الصيادين الإيرانيين سيصلون إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران الليلة، على متن رحلة لإحدى شركات الطيران بعد خروجهم من العاصمة الصومالية مقديشو.ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
https://sputnikarabic.ae/20221219/حركة-الشباب-تشن-هجوما-على-قواعد-الجيش-الصومالي-والقوات-الأفريقية-جنوبي-البلاد-1071351550.html
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الصومال, أخبار إيران
الصومال, أخبار إيران

طهران: حركة الشباب الصومالية تفرج عن 14 إيرانيا مختطفين منذ 2014

19:58 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIالشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين لدى حركة الشباب الصومالية المتطرفة، إثر مشاورات وتحركات من الوزارة.
جاء هذا في تصريحات، مساء اليوم السبت، لممثل وزارة الخارجية حسن كرابي، بحسب وكالة "إرنا".
أفراد من الجيش في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
حركة "الشباب" تشن هجوما على قواعد الجيش الصومالي والقوات الأفريقية جنوبي البلاد
19 ديسمبر, 12:08 GMT
وقال المسؤول الإيراني إن المختطفين من سكان سواحل مكران واعتقلتهم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في المياه الدولية قرب الصومال في عام 2014.
وأوضح أن عملية الإفراج عن هؤلاء الصيادين جرت بعد مشاورات طويلة بين السفارة الإيرانية في كينيا ومسؤولين حكوميين ورؤساء قبائل في الصومال.
وأشار إلى أن الصيادين الإيرانيين سيصلون إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران الليلة، على متن رحلة لإحدى شركات الطيران بعد خروجهم من العاصمة الصومالية مقديشو.
ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
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