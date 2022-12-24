https://sputnikarabic.ae/20221224/عاصفة-ثلجية-قوية-في-أمريكا-تدمر-46-سيارة-بحادث-تصادم-فيديو-1071546350.html
عاصفة ثلجية قوية في أمريكا تدمر 46 سيارة بحادث تصادم... فيديو
عاصفة ثلجية قوية في أمريكا تدمر 46 سيارة بحادث تصادم... فيديو
أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي تسببت به عاصفة ثلجية قوية، هبت أمس الجمعة، في ولاية أوهايو الأمريكية، والتي دمرت ما يقرب من 46 سيارة، وأسفرت عن مقتل... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T12:27+0000
2022-12-24T12:27+0000
2022-12-24T12:27+0000
نادي الفيديو
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وتشهد الولايات المتحدة مؤخرا عواصف ثلجية، وأمطار متجمدة، وفيضانات، وصقيع يهدد الحياة، تسببت في حدوث فوضى لمن يسافرون لقضاء عطلة عيد الميلاد، وإسقاط خطوط الكهرباء، وحوادث سير على الطرق السريعة، وإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عاصفة ثلجية قوية في أمريكا تدمر 46 سيارة بحادث تصادم... فيديو
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي تسببت به عاصفة ثلجية قوية، هبت أمس الجمعة، في ولاية أوهايو الأمريكية، والتي دمرت ما يقرب من 46 سيارة، وأسفرت عن مقتل 3 وإصابات متعددة.
وتشهد الولايات المتحدة مؤخرا عواصف ثلجية، وأمطار متجمدة، وفيضانات، وصقيع يهدد الحياة، تسببت في حدوث فوضى لمن يسافرون لقضاء عطلة عيد الميلاد، وإسقاط خطوط الكهرباء، وحوادث سير على الطرق السريعة، وإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.