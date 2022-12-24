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https://sputnikarabic.ae/20221224/عاصفة-ثلجية-قوية-في-أمريكا-تدمر-46-سيارة-بحادث-تصادم-فيديو-1071546350.html
عاصفة ثلجية قوية في أمريكا تدمر 46 سيارة بحادث تصادم... فيديو
عاصفة ثلجية قوية في أمريكا تدمر 46 سيارة بحادث تصادم... فيديو
أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي تسببت به عاصفة ثلجية قوية، هبت أمس الجمعة، في ولاية أوهايو الأمريكية، والتي دمرت ما يقرب من 46 سيارة، وأسفرت عن مقتل... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
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وتشهد الولايات المتحدة مؤخرا عواصف ثلجية، وأمطار متجمدة، وفيضانات، وصقيع يهدد الحياة، تسببت في حدوث فوضى لمن يسافرون لقضاء عطلة عيد الميلاد، وإسقاط خطوط الكهرباء، وحوادث سير على الطرق السريعة، وإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.
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عاصفة ثلجية قوية في أمريكا تدمر 46 سيارة بحادث تصادم... فيديو

12:27 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Geographonicعاصفة ثلجية في أمريكا
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
عاصفة ثلجية في أمريكا
© Sputnik . Geographonic
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي تسببت به عاصفة ثلجية قوية، هبت أمس الجمعة، في ولاية أوهايو الأمريكية، والتي دمرت ما يقرب من 46 سيارة، وأسفرت عن مقتل 3 وإصابات متعددة.‏
وتشهد الولايات المتحدة مؤخرا عواصف ثلجية، وأمطار متجمدة، وفيضانات، وصقيع يهدد الحياة، تسببت في حدوث فوضى لمن يسافرون لقضاء عطلة عيد الميلاد، وإسقاط خطوط الكهرباء، وحوادث سير على الطرق السريعة، وإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.
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