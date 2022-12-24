https://sputnikarabic.ae/20221224/عباس-لن-نقبل-باستمرار-استهداف-الاحتلال-للوجود-المسيحي-بفلسطين-1071561442.html
عباس: لن نقبل باستمرار استهداف الاحتلال للوجود المسيحي بفلسطين
عباس: لن نقبل باستمرار استهداف الاحتلال للوجود المسيحي بفلسطين
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يقبل باستمرار الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود المسيحي في فلسطين. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T21:38+0000
2022-12-24T21:38+0000
2022-12-24T21:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
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جاء هذا خلال مشاركته، مساء اليوم السبت، بمأدبة العشاء الميلادي التي نظمتها حراسة الأراضي المقدسة على شرفه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.قال الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي في فلسطين، الذي هو جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا".وشدد عباس على أن مواجهة المحتلين، تكون بالوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية، والصمود على الأرض.وأضاف عباس أنه على الرغم من "كل ما نتعرض له من ظلم وعدوان، فإن رسالتنا للعالم تبقى رسالة أمل ومحبة وسلام".
https://sputnikarabic.ae/20221101/انتخابات-إسرائيلنتنياهو-يستنفر-أنصاره-ويدعوهم-للتخلص-من-لابيد-وغانتس-وعباس-1069706304.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس
عباس: لن نقبل باستمرار استهداف الاحتلال للوجود المسيحي بفلسطين
21:38 GMT 24.12.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 24.12.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يقبل باستمرار الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود المسيحي في فلسطين.
جاء هذا خلال مشاركته، مساء اليوم السبت، بمأدبة العشاء الميلادي التي نظمتها حراسة الأراضي المقدسة على شرفه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
قال الرئيس الفلسطيني
: "لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي في فلسطين، الذي هو جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا".
وشدد عباس على أن مواجهة المحتلين، تكون بالوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية، والصمود على الأرض.
وأضاف عباس أنه على الرغم من "كل ما نتعرض له من ظلم وعدوان، فإن رسالتنا للعالم تبقى رسالة أمل ومحبة وسلام".