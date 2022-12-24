https://sputnikarabic.ae/20221224/عمدة-كييف-توقف-النقل-الكهربائي-الأرضي-عن-العمل-في-العاصمة-الأوكرانية--1071536993.html
عمدة كييف: توقف النقل الكهربائي الأرضي عن العمل في العاصمة الأوكرانية
عمدة كييف: توقف النقل الكهربائي الأرضي عن العمل في العاصمة الأوكرانية
قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن جميع وسائل النقل الكهربائي الأرضية توقفت عن العمل في العاصمة الأوكرانية وسط نقص في التيار الكهربائي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T00:49+0000
2022-12-24T00:49+0000
2022-12-24T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
كييف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836181_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6839ba63634bacd462566440ed15160.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كليتشكو عبر موقع تليغرام يوم الجمعة "بسبب نقص الكهرباء، قررنا إيقاف تشغيل النقل الكهربائي الأرضي في العاصمة؛ الترام وحافلات الترولي. تعمل الحافلات الآن على جميع طرق النقل الكهربائي الأرضي".وأوضح أن هناك 440 حافلة تعمل حاليًا في كييف وأن مترو الأنفاق في المدينة مستمر في العمل (50 من 52 محطة مترو مفتوحة).وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836181_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e408a185e4d02c3a5eb23e7555bd863c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, كييف
عمدة كييف: توقف النقل الكهربائي الأرضي عن العمل في العاصمة الأوكرانية
تابعنا عبر
قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن جميع وسائل النقل الكهربائي الأرضية توقفت عن العمل في العاصمة الأوكرانية وسط نقص في التيار الكهربائي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كليتشكو عبر موقع تليغرام يوم الجمعة "بسبب نقص الكهرباء، قررنا إيقاف تشغيل النقل الكهربائي الأرضي في العاصمة؛ الترام وحافلات الترولي. تعمل الحافلات الآن على جميع طرق النقل الكهربائي الأرضي".
وأوضح أن هناك 440 حافلة تعمل حاليًا في كييف وأن مترو الأنفاق في المدينة مستمر في العمل (50 من 52 محطة مترو مفتوحة).
وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية
في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.
وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.