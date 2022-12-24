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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221224/عمدة-كييف-توقف-النقل-الكهربائي-الأرضي-عن-العمل-في-العاصمة-الأوكرانية--1071536993.html
عمدة كييف: توقف النقل الكهربائي الأرضي عن العمل في العاصمة الأوكرانية
عمدة كييف: توقف النقل الكهربائي الأرضي عن العمل في العاصمة الأوكرانية
قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن جميع وسائل النقل الكهربائي الأرضية توقفت عن العمل في العاصمة الأوكرانية وسط نقص في التيار الكهربائي. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T00:49+0000
2022-12-24T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
كييف
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موسكو - سبوتنيك. وقال كليتشكو عبر موقع تليغرام يوم الجمعة "بسبب نقص الكهرباء، قررنا إيقاف تشغيل النقل الكهربائي الأرضي في العاصمة؛ الترام وحافلات الترولي. تعمل الحافلات الآن على جميع طرق النقل الكهربائي الأرضي".وأوضح أن هناك 440 حافلة تعمل حاليًا في كييف وأن مترو الأنفاق في المدينة مستمر في العمل (50 من 52 محطة مترو مفتوحة).وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html
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أخبار أوكرانيا, كييف
أخبار أوكرانيا, كييف

عمدة كييف: توقف النقل الكهربائي الأرضي عن العمل في العاصمة الأوكرانية

00:49 GMT 24.12.2022
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن جميع وسائل النقل الكهربائي الأرضية توقفت عن العمل في العاصمة الأوكرانية وسط نقص في التيار الكهربائي.
موسكو - سبوتنيك. وقال كليتشكو عبر موقع تليغرام يوم الجمعة "بسبب نقص الكهرباء، قررنا إيقاف تشغيل النقل الكهربائي الأرضي في العاصمة؛ الترام وحافلات الترولي. تعمل الحافلات الآن على جميع طرق النقل الكهربائي الأرضي".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية
22 نوفمبر, 11:52 GMT
وأوضح أن هناك 440 حافلة تعمل حاليًا في كييف وأن مترو الأنفاق في المدينة مستمر في العمل (50 من 52 محطة مترو مفتوحة).
وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.
وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
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