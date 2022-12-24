كرنفال الميلاد يطوف شوارع دمشق
© Sputnik . Shams Melhemكرنفال الميلاد يطوف في شوارع دمشق
© Sputnik . Shams Melhem
تحت عنوان "سوريا ميلادك سلام"، نظمت الفرقة العامة للموسيقا "كشاف الزيتون" للروم الملكيين الكاثوليك، مساء أمس، كرنفالاَ احتفاليا بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاب طرقات دمشق القديمة من كاتدرائية (سيدة النياح) البطريركية، مرورا بساحتي باب توما والقصاع، وصولا إلى ساحة العباسيين.
(سيدة النياح) البطريركية، مرورا بساحتي باب توما والقصاع، وصولا إلى ساحة العباسيين.
وأكد كاهن كاتدرائية (سيدة النياح)، نزار برايدي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن الهدف من الكرنفال خلق جو من الفرح بقلوب الأطفال ورسم البهجة على وجوه الناس والتأكيد على عودة الحياة الطبيعية واستمرار الاحتفالات بأعياد الميلاد رغم جميع الصعوبات التي يعاني منها البلاد.
وأشار الكاهن برايدي إلى أن الزينة والأجواء الاحتفالية لا تتم بصرف مبالغ مالية باهظة فقط، بل يجب أن نثبت للأجيال القادمة أن سوريا ستبقى مهد الحضارات ورسالة حياة واستمرار وصمود وسوريا بجميع أبنائها تحتفل بميلادها من جديد.
وفي تصريح مماثل بين قائد فرقة "كشاف الزيتون" إبراهيم أبو حنا، لـ "سبوتنيك" أن الكرنفال يقام للسنة الثالثة على التوالي كرسالة وفاء وعربون محبة لأرفاد الجيش السوري الذين ضحوا بدمائهم وقدموا حياتهم لتستمر الحياة في سوريا ورسالة للعالم أجمع بأن سوريا مهد السلام والمحبة وبفضل انتصارات جيشها وشعبها تزرع اليوم الفرح في قلوب أطفالها.
© Sputnik . Shams Melhemكرنفال الميلاد يطوف في شوارع دمشق
كرنفال الميلاد يطوف في شوارع دمشق
© Sputnik . Shams Melhem
وتضمنت قافلة الكرنفال مجسمات من صنع يدوي لرموز عيد الميلاد بينها "المغارة ورجل الثلج وبابا نويل"، إلى جانب أيقونات عن السيد المسيح ولوحات قصصية عن الميلاد وغيرها، بالإضافة إلى تقديم معزوفات وترانيم ميلادية.
© Sputnik . Shams Melhemكرنفال الميلاد يطوف في شوارع دمشق
كرنفال الميلاد يطوف في شوارع دمشق
© Sputnik . Shams Melhem
وأعرب عدد من الأهالي عن سعادتهم بأجواء العيد وخاصة الكرنفال الذي جال طرقات دمشق، ناشرًا البهجة والفرح على الكبار والصغار، حسب وصفهم، متمنين أن يعم السلام في بلد السلام سوريا.
© Sputnik . Shams Melhemكرنفال الميلاد يطوف في شوارع دمشق
كرنفال الميلاد يطوف في شوارع دمشق
© Sputnik . Shams Melhem