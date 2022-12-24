عربي
https://sputnikarabic.ae/20221224/لحظات-مروعة-لانفجار-منشأة-للغاز-في-المغرب-فيديو-1071538741.html
لحظات مروعة لانفجار منشأة للغاز في المغرب... فيديو
لحظات مروعة لانفجار منشأة للغاز في المغرب... فيديو
هز انفجار قوى بمنشأة غاز مدينة المحمدية في المغرب، وأدى إلى اندلاع حريق هائل والذي تسبب في هلع وفزع المواطنين الذين يسكنون في المنطقة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T06:50+0000
2022-12-24T06:50+0000
أخبار المغرب اليوم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070678108_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e4133a28edcd74f6ca69aa558a387617.jpg
ونشرت شبكة "هيسبرس" المغربية فيديو يوضح حجم الانفجار الضخم.وقال السلطات المغربية إنه تم إخلاء عدد من المنازل والفنادق وإبعاد سفن عن الأرصفة بسبب حريق مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط.ولاحقا، أكدت السلطات أن فرق الإنقاذ استطاعت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية.وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الانفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران المنازل الواقعة وسط المدينة".
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070678108_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5c8da9fc1e46f360cf6d10b795ad2d2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, نادي الفيديو
أخبار المغرب اليوم, نادي الفيديو

لحظات مروعة لانفجار منشأة للغاز في المغرب... فيديو

06:50 GMT 24.12.2022
© AP Photo / Pablo Spencerصورة أرشيفية.. تسرب غاز يسبب سلسلة من الانفجارات، المكسيك، الأحد 31 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية.. تسرب غاز يسبب سلسلة من الانفجارات، المكسيك، الأحد 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Pablo Spencer
تابعنا عبرTelegram
هز انفجار قوى بمنشأة غاز مدينة المحمدية في المغرب، وأدى إلى اندلاع حريق هائل والذي تسبب في هلع وفزع المواطنين الذين يسكنون في المنطقة.
ونشرت شبكة "هيسبرس" المغربية فيديو يوضح حجم الانفجار الضخم.
وقال السلطات المغربية إنه تم إخلاء عدد من المنازل والفنادق وإبعاد سفن عن الأرصفة بسبب حريق مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط.
ولاحقا، أكدت السلطات أن فرق الإنقاذ استطاعت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية.
وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الانفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران المنازل الواقعة وسط المدينة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:20 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала