https://sputnikarabic.ae/20221224/لحظات-مروعة-لانفجار-منشأة-للغاز-في-المغرب-فيديو-1071538741.html
لحظات مروعة لانفجار منشأة للغاز في المغرب... فيديو
لحظات مروعة لانفجار منشأة للغاز في المغرب... فيديو
هز انفجار قوى بمنشأة غاز مدينة المحمدية في المغرب، وأدى إلى اندلاع حريق هائل والذي تسبب في هلع وفزع المواطنين الذين يسكنون في المنطقة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T06:50+0000
2022-12-24T06:50+0000
2022-12-24T06:50+0000
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ونشرت شبكة "هيسبرس" المغربية فيديو يوضح حجم الانفجار الضخم.وقال السلطات المغربية إنه تم إخلاء عدد من المنازل والفنادق وإبعاد سفن عن الأرصفة بسبب حريق مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط.ولاحقا، أكدت السلطات أن فرق الإنقاذ استطاعت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية.وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الانفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران المنازل الواقعة وسط المدينة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, نادي الفيديو
أخبار المغرب اليوم, نادي الفيديو
لحظات مروعة لانفجار منشأة للغاز في المغرب... فيديو
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هز انفجار قوى بمنشأة غاز مدينة المحمدية في المغرب، وأدى إلى اندلاع حريق هائل والذي تسبب في هلع وفزع المواطنين الذين يسكنون في المنطقة.
ونشرت شبكة "هيسبرس" المغربية فيديو يوضح حجم الانفجار الضخم.
وقال السلطات المغربية إنه تم إخلاء عدد من المنازل والفنادق وإبعاد سفن عن الأرصفة بسبب حريق مستودع تخزين الغاز
بمدينة المحمدية قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط.
ولاحقا، أكدت السلطات أن فرق الإنقاذ استطاعت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية.
وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الانفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران المنازل الواقعة وسط المدينة".