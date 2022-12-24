https://sputnikarabic.ae/20221224/لوكاشينكو-يتوجه-إلى-روسيا-للمشاركة-في-قمة-غير-رسمية-لكومنولث-الدول-المستقلة-1071542727.html
لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة غير رسمية لكومنولث الدول المستقلة
لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة غير رسمية لكومنولث الدول المستقلة
توجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا في زيارة عمل للمشاركة في قمة غير رسمية لكومنولث الدول المستقلة (سي آي إس). 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T10:35+0000
2022-12-24T10:35+0000
2022-12-24T10:35+0000
العالم
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام حكومية فإن زيارة لوكاشينكو سوف تتضمن عقد محادثات فضائية، تتركز حول مزيد من التعاون الفضائي بين روسيا وبيلاروسيا أيضا.وسيشارك الزعيم البيلاروسي في قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرغ في الفترة من 26 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتقييم نتائج التعاون في عام 2022 ومناقشة المزيد من الخطط بشأن الشراكة في عدد من المجالات.في وقت سابق من الأسبوع، قام الرئيس الروسي بوتين بزيارة عمل إلى مينسك لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الإجراءات المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.طالع أيضا: إعلام: روسيا ترسل "إشارة قاتلة" إلى الغرب من بيلاروسيا
https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-بيلاروسيا-روسيا-يمكنها-الاستغناء-عنا-لكن-نحن-لا-يمكننا-ذلك-1071380561.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة غير رسمية لكومنولث الدول المستقلة
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توجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا في زيارة عمل للمشاركة في قمة غير رسمية لكومنولث الدول المستقلة (سي آي إس).
مينسك- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام حكومية فإن زيارة لوكاشينكو سوف تتضمن
عقد محادثات فضائية، تتركز حول مزيد من التعاون الفضائي بين روسيا وبيلاروسيا أيضا.
وسيشارك الزعيم البيلاروسي في قمة رابطة الدول المستقلة
في سانت بطرسبرغ في الفترة من 26 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتقييم نتائج التعاون في عام 2022 ومناقشة المزيد من الخطط بشأن الشراكة في عدد من المجالات.
ومن المتوقع أيضًا أن يزور الزعيم البيلاروسي مركز تدريب رواد الفضاء التابع لولاية غاغارين للبحث العلمي والاختبار في منطقة موسكو، حيث يتم اختيار مرشحين من بيلاروسيا للقيام بأول مهمة فضائية.
في وقت سابق من الأسبوع، قام الرئيس الروسي بوتين بزيارة عمل إلى مينسك لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الإجراءات المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.