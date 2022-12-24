https://sputnikarabic.ae/20221224/لوكاشينكو-يتوجه-إلى-روسيا-للمشاركة-في-قمة-غير-رسمية-لكومنولث-الدول-المستقلة-1071542727.html

لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة غير رسمية لكومنولث الدول المستقلة

لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة غير رسمية لكومنولث الدول المستقلة

توجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا في زيارة عمل للمشاركة في قمة غير رسمية لكومنولث الدول المستقلة (سي آي إس). 24.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-24T10:35+0000

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العالم

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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مينسك- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام حكومية فإن زيارة لوكاشينكو سوف تتضمن عقد محادثات فضائية، تتركز حول مزيد من التعاون الفضائي بين روسيا وبيلاروسيا أيضا.وسيشارك الزعيم البيلاروسي في قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرغ في الفترة من 26 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتقييم نتائج التعاون في عام 2022 ومناقشة المزيد من الخطط بشأن الشراكة في عدد من المجالات.في وقت سابق من الأسبوع، قام الرئيس الروسي بوتين بزيارة عمل إلى مينسك لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الإجراءات المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.طالع أيضا: إعلام: روسيا ترسل "إشارة قاتلة" إلى الغرب من بيلاروسيا

https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-بيلاروسيا-روسيا-يمكنها-الاستغناء-عنا-لكن-نحن-لا-يمكننا-ذلك-1071380561.html

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