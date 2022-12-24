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https://sputnikarabic.ae/20221224/مجلس-الاتحاد-الروسي-يكشف-تقريرا-عن-محاولات-غربية-لزعزعة-الاستقرار-في-روسيا-في-العام-المقبل-1071542531.html
مجلس الاتحاد الروسي يكشف تقريرا عن محاولات غربية لزعزعة الاستقرار في روسيا في العام المقبل
مجلس الاتحاد الروسي يكشف تقريرا عن محاولات غربية لزعزعة الاستقرار في روسيا في العام المقبل
كشف تقرير للجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، أن مجموعات معارضة تابعة للغرب تسعى لاستخدام انتخابات 2024 لزعزعة... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T10:44+0000
2022-12-24T10:44+0000
روسيا
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وجاء في التقرير المنشور: "من بين المواضيع التي حظيت باهتمام دائم للجنة كان ولا يزال موضوع الحكم غير المشروط للسيادة الانتخابية، حيث تشير الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة بشكل قاطع إلى أن واشنطن وحلفاءها يستعدون لتحقيق أقصى استفادة من عام 2024 باعتباره عام الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا".وأضاف التقرير أنه الهدف الأبرز الضغط على الناخبين الروس والنظام الانتخابي الروسي، وهو أمر غير قانوني في حد ذاته، وذلك بهدف زعزعة النظام السياسي للدولة برمته من أجل تحقيق تطلعات معادية لروسيا تكون مفيدة فقط لهم.واعتبرت اللجنة أنه من الضروري تركيز العمل في عام 2023 على الجهود المبذولة لوقف هذه التهديدات ضمن صلاحيات المجلس، والتي من أجلها يتم التخطيط لتشكيل مجموعة عمل خاصة من بين أعضاء اللجنة وخبرائها في النصف الأول من العام في السنة القادمة.
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مجلس الاتحاد الروسي يكشف تقريرا عن محاولات غربية لزعزعة الاستقرار في روسيا في العام المقبل

10:44 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي
مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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كشف تقرير للجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، أن مجموعات معارضة تابعة للغرب تسعى لاستخدام انتخابات 2024 لزعزعة استقرار النظام السياسي في البلاد.
وجاء في التقرير المنشور: "من بين المواضيع التي حظيت باهتمام دائم للجنة كان ولا يزال موضوع الحكم غير المشروط للسيادة الانتخابية، حيث تشير الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة بشكل قاطع إلى أن واشنطن وحلفاءها يستعدون لتحقيق أقصى استفادة من عام 2024 باعتباره عام الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا".
وأضاف التقرير أنه الهدف الأبرز الضغط على الناخبين الروس والنظام الانتخابي الروسي، وهو أمر غير قانوني في حد ذاته، وذلك بهدف زعزعة النظام السياسي للدولة برمته من أجل تحقيق تطلعات معادية لروسيا تكون مفيدة فقط لهم.
واعتبرت اللجنة أنه من الضروري تركيز العمل في عام 2023 على الجهود المبذولة لوقف هذه التهديدات ضمن صلاحيات المجلس، والتي من أجلها يتم التخطيط لتشكيل مجموعة عمل خاصة من بين أعضاء اللجنة وخبرائها في النصف الأول من العام في السنة القادمة.
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