https://sputnikarabic.ae/20221224/مجلس-الاتحاد-الروسي-يكشف-تقريرا-عن-محاولات-غربية-لزعزعة-الاستقرار-في-روسيا-في-العام-المقبل-1071542531.html

مجلس الاتحاد الروسي يكشف تقريرا عن محاولات غربية لزعزعة الاستقرار في روسيا في العام المقبل

مجلس الاتحاد الروسي يكشف تقريرا عن محاولات غربية لزعزعة الاستقرار في روسيا في العام المقبل

كشف تقرير للجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، أن مجموعات معارضة تابعة للغرب تسعى لاستخدام انتخابات 2024 لزعزعة... 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T10:44+0000

2022-12-24T10:44+0000

2022-12-24T10:44+0000

روسيا

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وجاء في التقرير المنشور: "من بين المواضيع التي حظيت باهتمام دائم للجنة كان ولا يزال موضوع الحكم غير المشروط للسيادة الانتخابية، حيث تشير الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة بشكل قاطع إلى أن واشنطن وحلفاءها يستعدون لتحقيق أقصى استفادة من عام 2024 باعتباره عام الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا".وأضاف التقرير أنه الهدف الأبرز الضغط على الناخبين الروس والنظام الانتخابي الروسي، وهو أمر غير قانوني في حد ذاته، وذلك بهدف زعزعة النظام السياسي للدولة برمته من أجل تحقيق تطلعات معادية لروسيا تكون مفيدة فقط لهم.واعتبرت اللجنة أنه من الضروري تركيز العمل في عام 2023 على الجهود المبذولة لوقف هذه التهديدات ضمن صلاحيات المجلس، والتي من أجلها يتم التخطيط لتشكيل مجموعة عمل خاصة من بين أعضاء اللجنة وخبرائها في النصف الأول من العام في السنة القادمة.

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