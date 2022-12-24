https://sputnikarabic.ae/20221224/مركز-المراقبة-مقتل-مدنيين-إثنين-في-قصف-أوكراني-في-لوغانسك-1071542627.html
مركز المراقبة: مقتل مدنيين إثنين في قصف أوكراني في لوغانسك
مركز المراقبة: مقتل مدنيين إثنين في قصف أوكراني في لوغانسك
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) مدنيين إثنين لقيا مصرعهما في مدينة... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T10:42+0000
2022-12-24T10:42+0000
2022-12-24T10:42+0000
العالم
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وجاء في البيان "قصف كرمينا من قبل مسلحين أوكرانيين باستخدام مدفعية عيار 155 ملم تم تسجيله في الساعة 9:20 صباحا [06:20 بتوقيت جرينتش]. قتل مدنيان نتيجة لذلك. ويجري توضيح معلومات إضافية عن الضحايا والأضرار".وقال المركز أيضا إن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ على دونيتسك وبلدة هيورهيفكا باتجاه الغرب قليلا.وفي وقت سابق من الأسبوع، طلب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز الجمهورية بأنظمة دفاع جوي حديثة على خلفية زيادة القصف الأوكراني.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وزارة الدفاع الروسية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع.
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
مركز المراقبة: مقتل مدنيين إثنين في قصف أوكراني في لوغانسك
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قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) مدنيين إثنين لقيا مصرعهما في مدينة كريمينا بجمهورية لوغانسك الشعبية اليوم السبت نتيجة قصف أوكراني.
وجاء في البيان "قصف كرمينا من قبل مسلحين أوكرانيين باستخدام مدفعية عيار 155 ملم تم تسجيله في الساعة 9:20 صباحا [06:20 بتوقيت جرينتش]. قتل مدنيان نتيجة لذلك. ويجري توضيح معلومات إضافية عن الضحايا والأضرار".
وقال المركز أيضا إن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ على دونيتسك وبلدة هيورهيفكا باتجاه الغرب قليلا.
وفي وقت سابق من الأسبوع، طلب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز الجمهورية بأنظمة دفاع جوي حديثة على خلفية زيادة القصف الأوكراني.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وزارة الدفاع الروسية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع.