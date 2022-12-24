https://sputnikarabic.ae/20221224/مسؤول-صحي-نصف-مليون-إصابة-جديدة-بكورونا-تسجل-يوميا-في-مدينة-صينية-واحدة-1071539123.html

مسؤول صحي: نصف مليون إصابة جديدة بكورونا تسجل يوميا في مدينة صينية واحدة

مسؤول صحي: نصف مليون إصابة جديدة بكورونا تسجل يوميا في مدينة صينية واحدة

قال مسؤول صحي صيني كبير أن نصف مليون إصابة بكوفيد-19 تسجل يوميا في مدينة تسينغتاو وحدها، ما يعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء في البلاد. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T07:09+0000

2022-12-24T07:09+0000

2022-12-24T07:09+0000

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ونقلت واحدة من وسائل الإعلام التي يديرها الحزب الشيوعي الحاكم الجمعة، عن مدير الصحة في مدينة تسينغداو، قوله إن "المدينة الواقعة في شرق البلاد تشهد بين 490 ألفا و530 ألفا إصابة جديدة بكوفيد يوميا.وقال بو تاو الذي نشرت تصريحاته في مقال إن المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة تشهد "مرحلة انتشار سريع للعدوى قبل اقترابها من الذروة". وأضاف المسؤول نفسه أن معدل الإصابة سيتسارع بنسبة 10% أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.وتناقلت وسائل إعلام عديدة أخرى المقال الذي تم تعديله صباح اليوم السبت لإزالة الأرقام منه.ويقدر المسؤولون الصينيون أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بـ"كوفيد 19" خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر/ كانون الأول، مع تخفيف بكين قيوده الصارمة لاحتواء المرض.وكشف سون يانغ، نائب مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن هذه التقديرات - التي تشمل 37 مليون شخص أصيبوا يوم الثلاثاء وحده، وهو ما يعادل 2.6% من السكان - خلال إحاطة صحية يوم الأربعاء.أرقام سون، التي عرضت في اجتماع مغلق، وأكدتها أيضا وكالة "بلومبرغ"، تتناقض مع البيانات الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية، والتي كشفت عن 62.5 ألف حالة إصابة بأعراض خلال نفس الفترة.في الأسبوع الماضي، توقفت الصين عن محاولة احتساب العدد الإجمالي للإصابات علنا، وذلك باستبعاد المصابين دون أعراض بعد أن قلصت السلطات اختبار "كوفيد" وقالت إنه من الصعب إحصاء هؤلاء المصابين ولم تظهر عليهم الأعراض.في العاصمة الصينية والمدن الأخرى، اجتاحت موجة عدوى كوفيد المستشفيات بتدفق من كبار السن والمرضى طريحي الفراش، وتركت غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة مع عدد قليل من الأسرة المتاحة.يأتي الانفجار في عدد الحالات عقب قرار بكين هذا الشهر بالتخلي عن سياستها السابقة "صفر كوفيد"، التي أبقت الفيروس محاصرا من خلال الاختبارات الجماعية والحجر الصحي الإلزامي وعمليات الإغلاق الصارمة.

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