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https://sputnikarabic.ae/20221224/مصرع-8-أشخاص-إثر-انفجار-مروع-في-جنوب-أفريقيا-فيديو-1071554218.html
مصرع 8 أشخاص إثر انفجار مروع في جنوب أفريقيا... فيديو
مصرع 8 أشخاص إثر انفجار مروع في جنوب أفريقيا... فيديو
لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار مروع لشاحنة محملة بالغاز المسال في بلدة بوكسبورغ شرقي جوهانسبرغ. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T16:26+0000
2022-12-24T16:26+0000
انفجار ضخم
ناقلة نفط
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وقال مسؤولو خدمات الطوارئ إن سطح الشاحنة احتك بجسر منخفض الارتفاع، ما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في وقوع الانفجار، بحسب "أسوشيتدبرس".وأظهر مقطع مصور نشره سكان على مواقع التواصل الاجتماعي الانفجار العنيف، وسط فرار المارة وابتعاد السيارات بشكل سريع.ووفقا لتقارير محلية، فقد تضررت العديد من المنازل والمركبات جراء الانفجار.وكانت الناقلة توصل الغاز إلى منطقة قريبة من مستشفى تامبو التذكاري، حيث تلقى عدد من الجرحى العلاج.أفادت تقارير إعلامية محلية أنه تم إجلاء المرضى في بعض الوحدات في المستشفى بسبب الانفجار والحريق.
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انفجار ضخم, ناقلة نفط
انفجار ضخم, ناقلة نفط

مصرع 8 أشخاص إثر انفجار مروع في جنوب أفريقيا... فيديو

16:26 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / DENNIS MILANZIانفجار شاحنة
انفجار شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / DENNIS MILANZI
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لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار مروع لشاحنة محملة بالغاز المسال في بلدة بوكسبورغ شرقي جوهانسبرغ.
وقال مسؤولو خدمات الطوارئ إن سطح الشاحنة احتك بجسر منخفض الارتفاع، ما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في وقوع الانفجار، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأظهر مقطع مصور نشره سكان على مواقع التواصل الاجتماعي الانفجار العنيف، وسط فرار المارة وابتعاد السيارات بشكل سريع.
ووفقا لتقارير محلية، فقد تضررت العديد من المنازل والمركبات جراء الانفجار.
وكانت الناقلة توصل الغاز إلى منطقة قريبة من مستشفى تامبو التذكاري، حيث تلقى عدد من الجرحى العلاج.
أفادت تقارير إعلامية محلية أنه تم إجلاء المرضى في بعض الوحدات في المستشفى بسبب الانفجار والحريق.
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