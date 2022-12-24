https://sputnikarabic.ae/20221224/مقتل-قائد-ميداني-في-الجيش-اليمني-إثر-انفجار-لغم-شمالي-مأرب-1071560075.html

مقتل قائد ميداني في الجيش اليمني إثر انفجار لغم شمالي مأرب

مقتل قائد ميداني في الجيش اليمني إثر انفجار لغم شمالي مأرب

قُتل قائد ميداني في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إثر انفجار في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن لغماً أرضياً يعتقد أن جماعة "أنصار الله" قد زرعته في وقت سابق، انفجر أثناء مرور رئيس عمليات جبهة العلم شمالي مأرب، العقيد معاذ البخيتي، على متن آليته العسكرية في الجبهة ذاتها التي شهدت معارك عنيفة بين الطرفين.وأضاف المصدر أن انفجار اللغم أدى إلى مقتل العقيد البخيتي واحتراق آليته العسكرية.وفي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكدت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، إيلين كوهن، في ختام زيارتها إلى اليمن، "الحاجة الملحة إلى التعجيل بجهود إجراءات نزع الألغام في اليمن".وأشارت إلى "أن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، مسؤولة عن عدد كبير من الضحايا المدنيين".وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، سقوط 95 قتيلاً و248 جريحاً من المدنيين في اليمن، بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، خلال سريان هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر وانقضت في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بـ "زرع أكثر من مليونين ونصف المليون لغم في أكثر من 15 محافظة مختلفة الأنواع بين مضادة للأفراد والمركبات وألغام بحرية".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221222/أنصار-الله-لا-يمكن-أن-تكون-هناك-هدنة-ما-لم-تستجب-لمطالب-الشعب-اليمني-1071498838.html

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